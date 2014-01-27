آلودگی هوای کلانشهر اراک به 3 برابر حد مجاز رسید

امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: غلظت آلاینده های موجود در هوای شهر اراک در روز جاری 256 میکروگرم بر متر مکعب بوده که بیش از 3 برابر حد مجاز رسیده است و در شرایط هشدار قرار دارد.

وی بیان داشت: طی 24 ساعت گذشته نیز میزان غلظت ریزگردهای موجود در هوای شهر اراک با قطر کمتر از 10 میکرون، 218 میکرو گرم بوده است؛ در صورتی که حد مجاز آن ۹۰ میكروگرم بر متر مكعب است.

علت آلودگی هوا پخش شدن مخلوط ماسه و نمک در سطح معابر

انصاری علت آلودگی هوا را پخش شدن مخلوط ماسه و نمک در سطح معابر و حاکمیت پدیده وارونگی هوا دانست و گفت: این وضعیت تا امشب ادامه دارد.

وی شستشوی کامل خیابانها و معابر اراک از گل و لای و ماسه و نمک برای مهار پدیده گرد و غبار را امری ضروری دانست.

گفتنی است از ابتدای سالجاری تاکنون شهر اراک، 102 روز ناسالم را به همراه داشته است.