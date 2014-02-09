رونمایی از خودروی جدید تروریست های سوری برای عملیات های انتحاری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف با اشاره به حمله انتحاری تروریست های حاضر در سوریه به زندان حلب در روز پنجشنبه هفته گذشته تصویری را منتشر کرده که این تصویر خودرویی را که تروریست ها با استفاده از آن دست به این عملیات زده اند نشان می دهد.

این تصویر اختصاص به یک کامیونی بمب گذاری شده دارد که تروریست ها برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن راننده آن و متوقف نشدن آن پیش از رسیدن به هدف، اقدام به پوشاندن قسمت جلویی کامیون کرده اند.

تروریست های مزدور عملیات جنایتکارانه خود را به عملیات شهادت طلبانه توصیف می کنند تا به زعم خود با کشتن مردم بیگناه به بهشت بروند.

به این ترتیب این کامیون ظاهری همانند شوالیه هایی که در قرون وسطی برای نبرد اقدام به پوشیدن لباس های مخصوص می کردند یافته است.

حدود سه سال از بحران سوریه می گذرد و در این مدت اقدامات کشورهای غربی و چند کشور عربی منطقه در کمک به تروریست ها موجب شده تا مردم سوریه گرفتار جنگی بی پایان شوند.