جزئیات انهدام باند بزرگ ترانزیت کوکائین/ 10 میلیارد تومان گردش مالی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران درباره جزئیات انهدام باند بزرگ قاچاق کوکائین به کشور اظهار داشت: برای اولین بار در کشور است که 20 کیلوگرم کوکائین کشف می شود. اعضای این باند بسیار پیچیده عمل کرده و مواد خود را از آمریکای جنوبی وارد کشور می کردند

وی ادامه داد: گردش مالی این شبکه بیش از 10 میلیارد تومان بود و در زمان دستگیری 4 میلیارد تومان پول نقد از اعضای این باند کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اعلام این خبر که پرونده این افراد به مرجع قضائی ارسال شده است گفت: این مقدار مواد برای مصرف داخلی وارد کشور شده بود که تعدادی افراد متمول خریدار آن هستند که پلیس موفق شده تعدادی از این افراد را شناسایی و دستگیر کند.

به گفته مویدی، 10 نفر در رابطه با این باند شناسایی و دستگیر شدند و اموال زیادی کشف و ضبط شده است. تنها یک ملک به ارزش 6 میلیارد تومان از اعضای این باند شناسایی و توقیف شد.

وی در خصوص کشف یک تن مواد مخدر در شب گذشته نیز گفت: با همکاری پلیس پاکستان این باند که قصد داشت یک تن مواد مخدر را به کشور ترانزیت کند شناسایی شد که در این رابطه شش نفر دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با رد وجود مواد مخدر گل گفت: مواد مخدر موجود در کشور همان مخدرهای قبلی هستند و تنها مرجع رسمی در خصوص اعلام مخدرهای جدید آزمایشگاه مبارزه با مواد مخدر است.