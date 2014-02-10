چهار فیلم داستانی در آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس درخواست های واصله از سوی اداره فرهنگی و ارشاد اسلامی کرمان ، شبکه تهرانو معاونت اجتماعی فرماندهی اتنظامی فارس ، چهار فیلم داستانی پیرامون زندگی شهید خلبان سید حسین حسینی از کرمان "آب و آئینه" و تعطیلات از شبکه 5 تهران و مستند" پلیس حرم" از شیراز از ابتدای اسفند ماه در حرم مطهر و صحن حضرت شاهچراغ(ع) آغاز می شود.

فیلم داستانی زندگی شهید "خلبان سیدحسین حسینی" با مضمون اجتماعی با مشارکت بنیاد شهید انقلاب اسلامی کرمان ، اثر نمایشی « آب وآئینه» از شبکه تهران با مضمون فرهنگی اجتماعی، فیلم « تعطیلات» از شبکه 5 تهران با مضمون اجتماعی و مستند « پلیس حرم » با مضمون فرهنگی ، اجتماعی مربوط با فعالیت های پلیس در اماکن زیارتی به سفارش موسسه ناجی هنر کلید خواهد خورد.

در تهیه فیلم های مذکور آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) تمهیدات لازم را برای حضور عوامل فیلم و فیلمبرداری در حرم و صحن و اماکن مرتبط در آستان مطهر فراهم آورد.

کار فیلمبرداری بعضی از این فیلمها در مکانهای دیگر آغاز و احتمال نمایش آنها در ایام تعطیلات نوروزی است.

حضور قاریان قرآنی تیپ 55 هوابرد در آستان مقدس احمدی ومحمدی (ع)

دهها نفر از قاریان ممتاز تیپ 55 هوابرد شیراز همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر برای بسط و گسترش فرهنگ قرآنی،محفل با شکوه انس با قرآن کریم را در روز دوشنبه بیست و یک بهمن ماه با مشارکت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) برگزار می کنند.

مراسم مذکور با حضور 700 شرکت کننده و مدعو در رواق دارالعباده آغاز می شود.

این محفل قرآنی با سخنرانی یکی از مسئولان همراه بوده وقاریان ممتاز به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید خواهند پرداخت.

مراسم فوق از ساعت 9 الی 11 صبح از سوی عقیدتی سیاسی تیپ 55 هوابرد شیراز برگزار می شود.