ایجاد بازارچه مرزی خواسته به حق مردم دهلران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن موسوی صبح دوشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی شهر موسیان واقع در شهرستان دهلران اظهار داشت: شهرستان دهلران و شهر موسیان یادگارهای ارزشمند دفاع مقدس هستند.
وی بیان داشت: در شهرستان دهلران ظرفیتهای بزرگ نفت، گاز، کشاورزی و... وجود دارد که باید از ظرفیتهای در جهت توسعه شهرستان و اشتغال بهره برد.
امام جمعه دهلران اظهار داشت: ظرفیتهای نفتی و گازی شهرستان دهلران علاوه بر اشتغالزایی برای شهرستان می تواند برای کل استان مفید شود و این کار باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
موسوی بیان داشت: مسئولان باید از شرکتهای متعدد نفتی و کشاورزی که در شهرستان دهلران حضور دارند، اشتغال را برای جوانان شهرستان فراهم کنند.
وی افزود: یکی از ظرفیتهای بزرگ شهرستان دهلران وجود 220 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است که باید بازارچه مرزی چم سری واقع در شهر موسیان در شهرستان دهلران ایجاد شود.
نظر شما