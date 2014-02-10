معراجی ها در همدان اکران می شود

هادی فیض منش در گفتگو با مهر اظهارداشت: معراجی ها روز جمعه، 25 بهمن ماه در سانس های ساعت 12 و 18 در سینما قدس همدان به روی پرده می رود.

وی در خصوص آخرین تغییرات جدول اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در همدان افزود: فیلم تراژدی ساخته آزیتا موگویی نیز روز جمعه در سانس های ساعت 10 و 14 در سینما قدس همدان اکران می شود.

معراجی ها آخرین ساخته مسعود ده نمکی است که کمتر از یک ماه پیش به واسطه حادثه ای تلخ خبرساز شد و بر صدر اخبار سینمایی نشست.

فیلم “معراجی ها” داستان خاکسپاری شهدا در یکی از دانشگاه ها و کیفیت مواجهه گروه های فکری مختلف با آن است. در این فیلم بازیگرانی همچون اکبر عبدی و سید جواد هاشمی ایفای نقش کرده اند.

تراژدی که پیش از این با نام «یک تراژدی» مطرح شده بود‌ با بازی مهدی هاشمی ،‌ بهرام رادان‌، رویا نونهالی‌ و پانته‌آ بهرام و حسین یاری درباره شخصیتی به نام قاسم سبزی‌کار است که به دلیل مشکلات مالی تصمیم می‌گیرد خودش را مقابل ماشینی انداخته تا از پول دیه‌اش خانواده‌اش زندگی راحتی داشته باشند.

اکران فیلم های سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر تا جمعه 25 بهمن ماه در سینما قدس همدان ادامه دارد.