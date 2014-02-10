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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۴۵

رئیس جمهور در دیدارِ مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی:

راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های خراسان شمالی مورد توجه دولت است

راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های خراسان شمالی مورد توجه دولت است

رئیس جمهور در دیدارِ مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، رفع مشکلات مردم و سامان دادن زندگی آحاد جامعه را وظیفه مشترک دولت و مجلس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی با بیان اینکه برخی از مشکلات خراسان شمالی مربوط به تشکیل شدن این استان در سالهای اخیر است گفت: سرمایه‌های فیزیکی و انسانی این استان بسیار غنی است و باید با بهره‌گیری مناسب از آنها مشکلات را برطرف کرد.

رئیس جمهوری افزود: با همکاری مجلس و دولت و همه دستگاه‌های دیگر نظام، باید سرمایه‌های ملی را جذب، امنیت سرمایه‌گذاری را تأمین و مسیر بهره‌گیری از این سرمایه‌ها در پیشرفت کشور را بیش از پیش تسهیل کنیم.

روحانی به موقعیت مرزی خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: این موقعیت می‌تواند کمک خوبی به پیشرفت خراسان شمالی باشد و راهکارهای بهره‌گیری از این امکان برای پیشرفت استان مورد توجه جدی دولت قرار خواهد گرفت.

روحانی جاذبه‌های گردشگری خراسان شمالی را متنوع و ویژه توصیف و تصریح کرد: باید در گام اول با ترغیب هموطنان برای بهره‌مندی از جذابیت‌های گردشگری این منطقه و همچنین جذب گردشگران خارجی از این ظرفیت استان به نحو مطلوبی در راه توسعه خراسان شمالی و کشور بهره بگیریم.

رئیس‌جمهوری گسترش حمل و نقل ریلی را از اولویت‌های دولت برشمرد و تأکید کرد که اجرای برنامه‌های مربوط به راه آهن در خراسان شمالی نیز مد نظر قرار گیرد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود بهره‌گیری از توان افراد دلسوز و معتدل را از اصول دولت عنوان کرد و گفت: از نظر این دولت، شایسته‌سالاری توأم با اعتدال باید مد نظر باشد و گرایش‌های سیاسی و جناحی نباید معیار به کارگیری افراد باشد.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه نقد و انتقاد سازنده و دلسوزانه نه تنها آسیب‌زننده نیست بلکه به دولت کمک نیز می‌کند اظهار داشت: نقدها اگر از موضع النصیحه لائمه المسلمین باشد حتماً مورد استقبال دولت قرار می‌گیرد چرا که اساساً کلمه نصیحت به معنای دلسوزی و کمک است و دولت از همه کمک‌ها و مساعدت‌ها استقبال می‌کند.

پیش از سخنان دکتر روحانی، نمایندگان استان خراسان شمالی به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات شهرهای این استان پرداختند.

کد مطلب 2233822

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