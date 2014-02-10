به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی با بیان اینکه برخی از مشکلات خراسان شمالی مربوط به تشکیل شدن این استان در سالهای اخیر است گفت: سرمایههای فیزیکی و انسانی این استان بسیار غنی است و باید با بهرهگیری مناسب از آنها مشکلات را برطرف کرد.
رئیس جمهوری افزود: با همکاری مجلس و دولت و همه دستگاههای دیگر نظام، باید سرمایههای ملی را جذب، امنیت سرمایهگذاری را تأمین و مسیر بهرهگیری از این سرمایهها در پیشرفت کشور را بیش از پیش تسهیل کنیم.
روحانی به موقعیت مرزی خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: این موقعیت میتواند کمک خوبی به پیشرفت خراسان شمالی باشد و راهکارهای بهرهگیری از این امکان برای پیشرفت استان مورد توجه جدی دولت قرار خواهد گرفت.
روحانی جاذبههای گردشگری خراسان شمالی را متنوع و ویژه توصیف و تصریح کرد: باید در گام اول با ترغیب هموطنان برای بهرهمندی از جذابیتهای گردشگری این منطقه و همچنین جذب گردشگران خارجی از این ظرفیت استان به نحو مطلوبی در راه توسعه خراسان شمالی و کشور بهره بگیریم.
رئیسجمهوری گسترش حمل و نقل ریلی را از اولویتهای دولت برشمرد و تأکید کرد که اجرای برنامههای مربوط به راه آهن در خراسان شمالی نیز مد نظر قرار گیرد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود بهرهگیری از توان افراد دلسوز و معتدل را از اصول دولت عنوان کرد و گفت: از نظر این دولت، شایستهسالاری توأم با اعتدال باید مد نظر باشد و گرایشهای سیاسی و جناحی نباید معیار به کارگیری افراد باشد.
رئیسجمهوری با بیان اینکه نقد و انتقاد سازنده و دلسوزانه نه تنها آسیبزننده نیست بلکه به دولت کمک نیز میکند اظهار داشت: نقدها اگر از موضع النصیحه لائمه المسلمین باشد حتماً مورد استقبال دولت قرار میگیرد چرا که اساساً کلمه نصیحت به معنای دلسوزی و کمک است و دولت از همه کمکها و مساعدتها استقبال میکند.
پیش از سخنان دکتر روحانی، نمایندگان استان خراسان شمالی به بیان دیدگاهها و مشکلات شهرهای این استان پرداختند.
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