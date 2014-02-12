1200 کلاس درس برای اسکان مسافران نورزی در خراسان جنوبی تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کرباسچی ظهر چهارشنبه ستاد هماهنگی خدمات سفر استان، با بیان اینکه برای نوروز 93 ظرفیت پذیرش 120 هزار مسافر در سطح مدارس آموزش و پرورش استان پیش بینی شده است، اظهارداشت: در این راستا 90 آموزشگاه آماده اسکان مسافران است.

وی با بیان اینکه این مجموعه بیشترین حجم مسافران نورزی را خدمات رسانی می کند، خواستار تامین اعتبارات ویژه این مجموعه شد.

وی اضافه کرد: در این راستا یک هزار و 200 کلاس درس برای اسکان مسافران نورز93 فراهم شده است.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین از خدمات دهی 24 ساعته درمانگاه فرهنگیان بیرجند در این ایام برای مسافران خبر داد و گفت: همچنین پیک موتوری برای راهنمایی مسافران به محل های اسکان هر سال پیش بینی می شود.

ثبت نام برای رزرو اتاقها از 25 اسفندماه

وی با بیان اینکه پذیرش در این مدارس امسال از طریق الکترونیکی فراهم شده است، افزود: مسافران علاقه مند می توانند از 25 اسفند ماه برای رزرو این اماکن در استان اقدام کنند.

کرباسچی با بیان اینکه سال گذشته 69 هزار و 683 نفر مسافر از خدمات آموزش و پرورش استفاده کردند، افزود: حجم مسافر در آموزش و پرورش بالااست و دستگاه های اجرایی نیز باید از مجموعه حمایت کنند.

وی با اشاره به اینکه از چند سال گذشته این استان به هدف گردشگری تبیدل شده است، افزود: باید زیرساخت های مورد نیاز در آموزشگاه های محل اسکان مسافران فراهم شود.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی خواستار همکاری دستگاه ها در تامین سوخت، همکاری شرکت های برق، آب و گاز در این مدارس شد.