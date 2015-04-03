اقامت مسافران نوروزی در خراسان شمالی ۱۴ درصد افزایش یافت

محمد سویدانلویی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی امسال تا پایان دوازدهم فروردین ۹۴، افزون بر دو میلیون و ۶۳ هزار و ۵۶۸ نفر به خراسان شمالی وارد شدند.

به گفته وی ورود مسافران نوروزی به این استان نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۳.۵ درصدی داشته است.

این مسئول اظهار داشت: شرایط آب و هوایی مناسب، وجود تفرجگاه، اماكن زیارتی، تفریحی و ... در خراسان شمالی سبب افزایش ورود مسافران نوروزی شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۸ مركز اقامتی و پذیرش مسافران در هزار و ۵۰۰ كلاس درس مدارس خراسان شمالی گفت: طی این مدت ۶۰ هزار و ۹۱ مسافر نوروزی در استان اقامت داشتند.

سویدانلویی اظهار داشت: میزان اقامت مسافران نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این استان ۱۴درصد رشد داشته است.

وی گفت: برقراری نظم و امنیت توسط نیروی انتظامی و ارائه خدمات مناست توسط ستاد تسهیلات خدمات سفر موجب افزایش ماندگاری و اقامت مسافران در استان باب الرضا(ع) شده است.

مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی تصریح کرد: در تعطیلات نوروزی امسال ۳۰۳ پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، انتظامی، اورژانس، راهداری و ... به مسافران نوروزی ارائه خدمت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با جمعیتی بالغ بر۹۱۰ هزار نفر و قرار گرفتن در حدفاصل دو قطب زیارتی مشهد الرضا(ع) و استانهای شمالی كشور، در ایام نوروز و تابستان هر سال شاهد ورود میلیون ها مسافر و زائر است.