روستایی که در نزدیکی خط انتقال گاز از سرما می لرزد/ کمبود آب مزارع آبی را دیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر از ازنا، مسائل و مشکلات مردم سه روستای بخش مرکزی شهرستان ازنا عصر چهارشنبه با حضور نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان ادارات دولتی این شهرستان در این روستاها بررسی شد.

کمبود آب، اراضی کشاورزی آبی را دیم کرد

در این بازدید که از روستاهای زرنان، مسعود آباد و باوکی از توابع بخش مرکزی شهرستان ازنا انجام شد مردم این روستاها به طرح مهمترین مسائل و مطالبات خود پرداختند.

در بازدید از روستای زرنان رئیس شورای اسلامی این روستا کمبود آب کشاورزی را مهمترین مشکل مردم روستای زرنان عنوان کرد و افزود: اکثر زمین های کشاورزی این روستا به دلیل کمبود آب تبدیل به زمین های دیم شده است.

جدید الاسلامی عدم اجرای طرح هادی به صورت کامل در روستای زرنان را از دیگر مشکلات مردم برشمرد و اظهار داشت: با توجه به بارندگی های زیاد در فصل زمستان گل آلود شدن مسیرهای درون روستا مشکلات زیادی را برای رفت و آمد روستائیان بوجود آورده است.

رئیس شورای اسلامی روستای زرنان نیمه تمام ماندن عملیات احداث مسجد و همچنین فرسودگی مدرسه این روستا را از دیگر مسائل و مشکلات مردم عنوان کرد و خواستار پیگیری مسئولین برای رفع این مشکلات شد.

پیگیری برای اخذ مجوز حفر چاههای آب

قائد رحمت نماینده مردم دورود و ازنا نیز در این بازدید با بیان اینکه مردم ولی نعمتان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند افزود: خدمت رسانی به مردم به خصوص در روستاها تکلیف و وظیفه مسئولین است.

وی با بیان اینکه وجود مشکلات و کاستی ها را در روستاها قبول داریم بر تلاش مضاعف و بیش از پیش برای رفع این مشکلات تاکید کرد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با اشاره به کاهش سطح آب های زیر زمینی و بروز مشکلات برای کشاورزان تصریح کرد: با پیگیری های زیادی که انجام داده ایم مجوز حفر چاه های عمومی برای تمام مناطقی که کمبود آب دارند اخذ شده است و بخش زیادی از آب مورد نیاز کشاورزان از این طریق تامین خواهد شد.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات مناسب در لایحه بودجه سال آینده به مناطق محروم اظهار داشت: با توجه به این موضوع امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی در روستاها باشیم.

کشاورزی مسعودآباد سالهاست چشم به راه احداث سد مانده است

در بازدید از روستای دیگر رئیس شورای اسلامی مسعود آباد آسفالت جاده روستایی، مکانیزه کردن سطل های زباله، بهبود پوشش شبکه تلفن همراه و بهبود شبکه روشنایی را از جمله مطالبات مردم این روستا برشمرد.

وی با اشاره به انجام طرح مطالعات سد روستای مسعود آباد و مشکل کمبود آب کشاورزی در این روستا خواستار تسریع در آغاز عملیات ساخت این سد شد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس نیز با اشاره به پیگیری برای پرداخت مطالبات پیمانکار سد کمندان اظهار داشت: تلاش می کنیم در سال آینده عملیات اجرایی سد مسعود آباد آغاز شود.

وی همچنین با تاکید بر حل مشکلات مردم روستای مسعود آباد خواستار بهبود پوشش شبکه تلفن همراه و بهبود شبکه روشنایی در این روستا شد.

در ادامه این بازدید مسائل و مشکلات روستای باوکی که دارای حدود 80 خانوار است بررسی شد.

"باوکی" در سه کیلومتری خط انتقال گاز یخ زد

یکی از اهالی این روستا گازرسانی به روستای باوکی را از مهمترین مطالبات مردم این روستا عنوان کرد و افزود: با وجود سرمای شدید هوا و عبور خط گاز از 3 کیلومتری روستای باوکی این روستا همچنان از نعمت گاز محروم است.

وی اجرای طرح هادی ، کمبود آب شرب و قطع بودن تلفن های ثابت را از دیگر مشکلات مردم این روستا عنوان کرد و خواستار رفع این مشکلات شد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس نیز در این بازدید با تاکید بر پیگیری برای تسریع در گازرسانی به این روستا گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده امیدواریم مشکل آب شرب روستای باوکی تا دو ماه آینده مرتفع شود.

محمود پاکزاد رئیس اداره مخابرات شهرستان ازنا نیز در این بازدید با بیان اینکه کابل های مخابراتی هشت روستای شهرستان ازنا به سرقت رفته است افزود: پنج روستا مجددا کابل گذاری شده است و سه روستای باقی مانده از جمله روستای باوکی تا ابتدای سال آینده کابل گذاری خواهد شد.