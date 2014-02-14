همت بازیکنان و حمایت‌ یكپارچه هواداران از عوامل نخستین قهرمانی تیم تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده پس از قهرمانی تیم تراکتورسازی در رقابت های جام حذفی در پیامی این پیروزی بزرگ را به مردم استان تبریک گفت.

در این پیام آمده است : بی‌تردید، نخستین قهرمانی تیم پرطرفدار تراكتورسازی در جام حذفی باشگاه‌های كشور، نشان از لیاقت، همت و حمایت‌ یكپارچه تماشاگران و هواداران پرشور و مردم استان عزیزمان داشته و نگینی درخشان در تاریخ فرهنگ و ورزش استان محسوب خواهد شد.

لحظات غرورآفرین و مسرت‌بخش كسب جام قهرمانی، زیباترین و بهترین خاطرات را در اذهان دوست‌داران تیم تراکتورسازی تبریز ثبت و ضبط كرد.

اینجانب، با كمال افتخار برخود لازم می‌دانم قهرمانی تیم پرطرفدار تراكتورسازی در جام حذفی و صعود مقتدرانه به جام باشگاه‌های آسیا را به مجموعه ‌دست‌اندركاران، مربیان و بازیکنان این باشگاه فرهنگی ورزشی و علی‌الخصوص مردم فهیم آذربایجان شرقی تبریك عرض ‌نمایم.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با برتری مقابل مس کرمان در دیدار نهایی بیست و هفتمین دوره مسابقات جام حذفی باشگاه‌های ایران این جام را بالای سر برد و بدین ترتیب حضور خود را به عنوان نخستین نماینده ایران در رقابتهای فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا تثبیت کرد.