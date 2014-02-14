استقبال مردم تبریز از بازیکنان تیم تراکتورسازی در فرودگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 21 و 30 دقیقه امشب مراسم استقبال از تیم تراکتورسازی در سالن حجاج فرودگاه تبریز برگزار می شود.

مردم تبریز که پس از پیروزی تیمشان به خیابان ها ریخته و شادی می کنند به نظر می رسد استقبال بسیار مناسبی از بازیکنان و کادر فنی تیم در فرودگاه داشته باشند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز عصر امروز (جمعه) در دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی جام حذفی باشگاه‌های فوتبال کشور که در کرمان برگزار شد، با پیروزی بر حریف خود، تیم مس کرمان، ضمن کسب قهرمانی در این رقابت‌ها، مجوز حضور در فصل بعد جام باشگاه‌های آسیا را نیز کسب کرد.