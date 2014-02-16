سازمان ملی اورژانس کشور تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست دکتر سیدحسن هاشمی وزیر و دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت با روسای مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور و قطب‌ها پس از ارائه گزارش از وضعیت موجود اور‍ژانس و امداد رسانی به هموطنان،‌ چالشهای موجود در این راستا مورد بررسی قرار گرفت.

بنابر اعلام روابط عمومی اورژانس کشور، با توجه به اینکه روزانه بیش از 15000 تماس با اورژانس 115 گرفته می‌شود و از سوی دیگر به طور متوسط تیمهای امدادی اورژانس 115 روزانه به 6500 ماموریت امدادی اعزام می‌شوند، این سیکل خدماتی نیازمند توجه ویژه است.

جهت ارتقای وضعیت اورژانس در سراسر کشور‌ که منجر به بهبود خدمات رسانی به آحاد مردم خواهد شد،‌ سازمان شدن مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور امری بدیهی است که خوشبختانه این طرح با موافقت وزیر بهداشت روبرو شد.

بر این اساس در این نشست مقرر شد که سیاست نامه اولیه مشتمل بر طراحی ساختار، فرایندها و منابع مورد نیاز به منظور تشکیل "سازمان ملی اورژانس کشور" حداکثر تا 3 ماه آینده از سوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور به وزیر بهداشت ارایه شود.