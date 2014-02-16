سند مالکیت مسکن در 700 آبادی مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هاشمی ظهر یکشبه در کارگروه مشترک با اوقاف استان با بیان اینکه تاکنون 250 هزار جلد سند مالکیت روستایی در استان صادر شده است، اظهار داشت: این نهاد در صدور سند مالکیت روسایی در کشور پیشرو است.

وی یادآورشد: دریافت سند برای اراضی وقفی از جمله اقدامات است که در این راستا با اوقاف و امور خیریه همکاری صورت می گیرد و آماده تعامل برای سنددار کردن موقوفات هستیم.

حجت الاسلام ستار علیزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز با بیان اینکه، نبود سند، زمینخواری و موقوفه خواری را سبب می شود، افزود: نداشتن سند مالکیت از جمله مشکلات برای تثبیت موقوفه است.

وی با اظهار امیدواری که مشکلات فراروی تنظیم سند موقوفات در استان رفع شود، گفت: در سالجاری 175 فقره سند موقوفه در شهرستانهای بابل، محمودآباد، بهشهر و نکا صادر شده است.

علیزاده یاداورشد: همچنین برای اخذ سند 300 موقوفه در استان نیز هماهنگی لازم صورت گرفته است که نیازمند تعامل دستگاههای مختلف از جمله بنیاد مسکن هستیم.