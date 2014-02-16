ایران بدون دادن امتیازی در توافق هسته ای همه چیز به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آلگماینر ، بنیامین نتانیاهو با اشاره به توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 گفت ایران در حالی در این توافق امتیازات زیادی کسب کرده است که از چیز قابل توجهی در برنامه هسته ای خود صرف نظر نکرده است.

وی که امروز در جمع اعضاء کابینه خود سخن می گفت با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 گفت: تا به اینجا باید بگویم ایران هر چه می خواسته است بدون دادن چیز خاصی به دست آورده است. ایران تحریم ها را کاهش داده و اقتصاد ایران هم هر روز بهبود پیدا می کند.

وی در عین حال مدعی شد ایران به سیاست های تهاجمی خود افزوده است.

نتانیاهو همچنین گفت ایران همچنان به برنامه های علمی و تحقیقاتی خود در زمینه هسته ای ادامه می دهد و حتی حاضر نیست از یک سانتریفیوژ خود صرف نظر کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه درباره سیاست خود در قبال ایران گفت : ما دو چیز را دنبال می کنیم یکی نمایاندن این نکته که سیاست های ایران تغییری نکرده است و دیگر اینکه ما خواستار از بین رفتن توان غنی سازی ایران هستیم زیرا ایران نیاز به هیچ سانتریفیوژی ندارد.