به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بخش‌های کوچکی از فیلم جدید آنجلینا جولی در مقام کارگردان که درباره یک قهرمان المپیک و قهرمان جنگ است، پخش شد.

این فیلم که تا آخر سال به اکران عمومی در می آید درباره قهرمانی به نام لویی زامپرینی است.

بخش های کوچکی از فیلم «شکست ناپذیر» دیشب یکشنبه 16 فوریه برای اولین بار در شبکه تلویزیونی ان.بی.سی پخش شد. پیش‌نمایش این فیلم که دومین فیلم ساخته جولی به عنوان کارگردان است، پس از فیلم اول او «سرزمین خون و عسل» محصول سال 2011، در سال 2014 به نمایش عمومی در می آید.

در این آنونس که تام بروکا آن را روایت کرده، بخش هایی از داستان زندگی قهرمان جنگ و المپیک لوییس (لویی) زامپرینی روایت می شود.

در این فیلم جک اوکانل در نقش این قهرمان ایفای نقش کرده است. او پس از سقوط هواپیمایش در جنگ جهانی دوم، 47 روز بین مرگ و زندگی در تقلا بود و سرانجام توسط نیروی دریایی ژاپن دستگیر شد و به کمپ اسرای جنگی فرستاده شد.

این فیلم با اقتباس از کتاب پرفروش لورا هیلنبراند ساخته شده و در آن دامنال گلیسون، فین ویتروک، گارت هدلوند، جان ماگارو، آلکس راسل و میاوی بازیگر ژاپنی که برای اولین بار در فیلمی انگلیسی بازی کرده، ایفای نقش کرده اند.

فیلم «شکست ناپدیر» قرار است کریسمس آینده از سوی کمپانی یونیورسال راهی سینماهای جهان شود.

همزمان با نمایش این فیلم، آنجلینا جولی و همسرش برد پیت در مراسم اهدای جوایز بفتا در لندن بر فرش قرمز این مراسم ظاهر شدند.