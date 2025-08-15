اکران و نقد «بونا» در سینماتک خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، فیلم «بونا» ساخته لینو بروکا (۱۹۸۰) ساعت ۱۸ دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در سالن ناصری و در قالب برنامه ششصد و سی‌ و یکم سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این فیلم ۸۵ دقیقه‌ای نشست نقد و بررسی آن با حضور سعید نوری فیلمساز و پژوهشگر سینما برگزار می‌شود.

لینو بروکا کارگردان فقید این فیلم برای روایت‌های اجتماعی جسورانه و انتقادی‌اش مشهور شد و از موفق‌ترین سینماگران فیلیپین در جشنواره‌ها و محافل جهانی به شمار می‌رود.

بونا دختری از طبقه متوسط فیلیپین، شیفته بازیگری به نام گاردو است. هنگامی که او تصمیم می‌گیرد مدرسه را رها کند تا به دنبال شیفتگی‌اش باشد، پدر خشمگین‌اش او را بیرون می‌کند و بونا، با بت خود به محله‌های فقیر نشین مانیل نقل مکان می‌کند و...

نورا آنور، فیلیپ سالوادور، ماریسا دلگادو، راکوئل مونتزا، ونچیتو گالوز، روستیکا کارپیو و ناندینگ جوزف بازیگران این فیلم تحسین‌شده هستند.