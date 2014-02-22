به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، اخیرا تعداد دادخواهی‌های قانونی که چهره های بزرگ هالیوودی را درگیر کرده، بیشتر و بیشتر شده است. دعوی قانونی بین کوئنتین تارانتینو و وب‌سایت گاوکر نیز هر چند این هفته ادامه یافت، اما ممکن است تارانتینو را به دست‌اندازهای قانونی بیندازد.

این دو بر سر فیلمنامه «هشت نفرت انگیز» تارانتینو در حال نبرد قانونی هستند. این فیلم که قرار بود پروژه بعدی تارانتنیو باشد به دلیل لو رفتن فیلمنامه توسط این وب‌سایت، به تعویق افتاده است. اکنون پس از مدتی که از این شکایت می گذرد، گاوکر قصد دارد درخواست کند که پرونده کلا مختومه اعلام شود و ادعا دارد که دادگاه کالیفرنیا که این پرونده را در دست دارد در حقیقت در حوزه قضایی کمپانی گاکر قرار ندارد.

دعوی تارانتینو بر علیه گاوکر مدیا گروپ است و ادعا می کند که وبسایت آن ها، با ارسال اولین لینک فیلمنامه تارانتینو بر روی اینترنت، آن را لو داده است و از مرزهای روزنامه نگاری عبور کرده است. حال نیک دنتون موسس گاوکر ادعا کرده که چون کمپانی اصلی گاکر در جزایر کیمن واقع شده است، مسئولان قضایی کالیفرنیا حق رای دادن درباره آن را ندارند. علاوه بر این او ادعا می کند که کمپانی مادر هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالبی که بر روی وب‌سایت چاپ می شود ندارد و تنها مسئول رعایت تساوی حقوقی در شاخه های فرعی اش است.

آیا این ادعاها پرونده را خاتمه می دهند؟ احتمالا خیر. این پرونده هرجور پیش برود، تارانتینو اجازه نخواهد داد بدون این که او به نحوی به عنوان پیروز میدان شناخته شود، همه چیز به پایان برسد. این در حالی است که مشتاقان تماشای فیلم جدید تارانتنیو بسیار بود و خیلی ها منتظر تماشای «هشت نفرت انگیز» بر پرده نقره ای بودند.

این ماجرا از یک ماه پیش آغاز شد که شرکت گاوکر فیلمنامه 146 صفحه ای تارانتینو را با این توضیح که «این فیلمنامه "هشت نفرت انگیز" کوئنتین تارانتینو است» در سایتش منتشر کرد.

به همین دلیل تارانتنیو در دادخواستش نوشت: گاوکر مدیا تجارت غارتگرانه ژورنالیستی به راه انداخته است.

این کمپانی مدعی شده وقتی خود تارانتینو اعلام کرد قصد دارد این فیلمنامه را تبدیل به یک کتاب بکند، این لینک را به خاطر اینکه یک خبر جدید بوده منتشر کرده است و حاضر نشد این متن را از وب‌سایتش بردارد.