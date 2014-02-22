اعتراف ابومازن به شکست دیپلماسی آمریکا در روند سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان دیدار با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در پاریس اظهار داشت: دیپلماسی آمریکا برای پایان بخشیدن به مناقشه فلسطین و اسرائیل با شکست روبرو شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: تلاش های آمریکا با وجود جدیت به امضای توافقنامه صلح برای پایان بخشیدن به مناقشه فلسطین و اسرائیل منجر نشد.

ابومازن در جریان سفر به فرانسه پیش از دیدار با اولاند با "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیدار کرده بود. از سوی دیگر مصطفی البرغوثی یکی از شخصیت های فلسطینی نیز اظهار داشت: ابتکار عمل های مطرح شده برای حل مناقشه با اسرائیل، حقوق تاریخی فلسطینی ها را نقض می کند و طرح ارائه شده از سوی جان کری به توقف کامل شهرک سازی منجر نمی شود.