به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تساوی تیم‎های فولام و وست برومویچ در هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر، "فلیکس ماگات" هفته سخت تمرینی را برای شاگردانش در نظر گرفته است.

"لوییس هولتبی" که به طور قرضی از تیم تاتنهام در فولام بازی می‎کند، پیش از این وقتی کمتر از 20 سال سن داشت برای ماگات در تیم شالکه به میدان رفته و با روش‎های این مربی آلمانی آشناست.

وی دفاع جانانه‎ای از مربی 60 ساله فولام کرده است.

هولتبی گفت: من نمی‎گویم ما اذیت نمی‎شویم اما شکایت نمی‎کنم. باید خوشحال باشید که بدنتان و ذهنتان را با تمریناتش قوی می‌کند. من در رسانه‌ها خواندم که به او برچسب صدام و شکنجه‎گر زده‎اند. ماگات کسی را نمی‌کشد و قاتل نیست. اما اگر با صدام مقایسه‌اش کنید باید بگویم که او بخشنده و مهربان نیست.