به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تساوی تیمهای فولام و وست برومویچ در هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر، "فلیکس ماگات" هفته سخت تمرینی را برای شاگردانش در نظر گرفته است.
"لوییس هولتبی" که به طور قرضی از تیم تاتنهام در فولام بازی میکند، پیش از این وقتی کمتر از 20 سال سن داشت برای ماگات در تیم شالکه به میدان رفته و با روشهای این مربی آلمانی آشناست.
وی دفاع جانانهای از مربی 60 ساله فولام کرده است.
هولتبی گفت: من نمیگویم ما اذیت نمیشویم اما شکایت نمیکنم. باید خوشحال باشید که بدنتان و ذهنتان را با تمریناتش قوی میکند. من در رسانهها خواندم که به او برچسب صدام و شکنجهگر زدهاند. ماگات کسی را نمیکشد و قاتل نیست. اما اگر با صدام مقایسهاش کنید باید بگویم که او بخشنده و مهربان نیست.
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