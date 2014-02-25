برترین های قرآنی کشور در سال 92 در 5 رشته معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه سی و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم پیش از ظهر امروز پس از 5 روز رقابت فشرده بین بیش از 420 شرکت کننده از سراسر کشور در 5 رشته قرائت ، مفاهیم ، ترتیل ، حفظ کل و حفظ 20 جزء، برگزار می شود و برترین های قرآنی کشور طی مراسمی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی ، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه ، آیت الله ایمانی ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز و حجت الاسلام و المسلمین حشمتی ، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار حافظ شیراز معرفی و تجلیل می شوند.

براساس این گزارش ، در رشته قرائت که رقابت بسیار تنگاتنگی میان 11 نفر از فینالیست ها شکل گرفت ، در نهایت در رقابتی سنگین و نفس گیر جعفر فردی از تهران پس از 12 دوره حضور مقام اول رشته قرائت را در سی و ششمین دوره مسابقات از آن خود کرد.

در این رشته افراد زیر به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به دست آوردند؛

جعفر فردی از تهران

حامد ولی زاده از آذربایجان غربی

حمیدرضا عباسی از خراسان رضوی

مهدی غلام نژاد از تهران

مهدی ساعد از همدان

• مسعود غفاری فینی از اصفهان نفر اول رشته مفاهیم شد

در این رشته افراد زیر به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به دست آوردند؛

مسعود غفاری فینی از اصفهان

حسین محمودی از اصفهان

حسین سلیمانی از قم

مهدی رمضانی نوده از قم

غلامحسین فاتحی از چهارمحال و بختیاری

• مجتبی فرد فانی از خراسان رضوی نفر اول رشته حفظ 20 جزء شد

در این رشته افراد زیر به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به دست آوردند؛

مجتبی فردفانی از خراسان رضوی

سیدحامد مهدی زاده از قم

محمدعلی شریعتی از اصفهان

محمدرضا احمدی از قم

رسول آزمایش از آذربایجان شرقی

• جواد سلیمانی از خراسان رضوی برترین مرتل کشور شد

در این رشته افراد زیر به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به دست آوردند؛

جواد سلیمانی از خراسان رضوی

مهدی فروغی از قم

محمدجواد جاوری از تهران

احسان محمدی از خراسان رضوی

بهنام رحمانی از اردبیل

• بهزاد هژبری از اردبیل نفر اول رشته حفظ کل شد

در این رشته افراد زیر به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به دست آوردند؛

بهزاد هژبری از اردبیل

موسی معتمدی از اصفهان

محمود نوروزی از تهران

نوید رزم‌جو از فارس

پیمان ایازی از مازندران.