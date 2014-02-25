خلخال دشت تیم فوتبال صنعت ساری را در خانه شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم که در برای اولین بار لیگ دسته دوم را تجربه می کند، در هفدهمین بازی خود میهمان صنعت ساری تیم رده سومی گروه الف این رقابت ها بود و توانست این تیم قدر را با شکست مواجه کند.

این پیروزی در حالی به دست آمد که با توجه به بازی های چند هفته اخیر تیم خلخال دشت و سریال تکراری مساوری ها که به همراه تیم شهرداری جویبار رکورددار گروه خود می باشند، کمتر هواداری انتظار این برد شیرین را داشت.

در این بازی تیم خلخال دشت با برنامه ظاهر شد و ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف تیم صنعت ساری توانست در هر دو نیمه بازی معقولی را به نمایش بگذارد و در نهایت با یک گل به برتری برسد.

این تیم در سه هفته اخیر و پس از چند تساوی و شکست که قبل از آن متحمل شده بود، هفت امتیاز کسب کرده تا با اندخته 25 امتیازی ، ضمن بهبود آمار تفاضل گل خود در رده ششم جدول گروه الف باقی بماند.

خلخال دشت از مجموع 17 بازی خود پنج برد، 9 تساوی و سه شکست در کارنامه خود ثبت کرده تا با 16 گل زده و 13 گل خورده و تفاضل سه به هفته های پایانی لیگ دسته دوم چشم بدوزد.

امروز در ادامه این بازی ها که در شهرهای مختلف کشور برگزار شد، رقیبان تیم خلخال دشت یعنی مس سونگون ورزقان و صنعت نفت نوین آبادان نیز در برابر رقیبان خود پیروز شدند تا به تربیت به رده سوم و چهارم جدول صعود کنند.

تیم خلخال دشت شهرستان خلخال در هفته آینده لیگ دسته دو باشگاه های کشور، در ورزشگاه تختی میزبان تیم رده دهمی و 18 امتیازی ماشین سازی تبریز خواهد بود که از حساسیت ویژه ای برای هر دو تیم برخوردار است. ماشین سازی امروز در زمین خود برق شیراز را با دو گل بدرقه کرد تا تیره روزی های برق همچنان ادامه داشته باشد.

هم اکنون تیم شهرداری اردبیل با 33 امتیاز از مجموع 17 بازی در صدر جدول گروه الف لیک دسته دوم باشگاه های کشور قرار دارد. این تیم طی هفته های اخیر رقابت بسیار سختی با فولاد نوین اهواز که امروز با برد مقابل شهرداری جویبار به یک امتیازی شهرداری رسیده، داشته است.

شهرداری اردبیل امروز با توجه به 13 تیمی شدن این گروه به دلیل انصراف شاهین بوشهر بازی نداشت اما در هفته آینده در ورزشگاه شهرداری میهمان تیم ته جدولی هورداد رایان کرمان خواهد بود.

با توجه به رقابت چهار تیم در بالای جدول و نیز هفته های پایانی این تیم نیاز به برد در مقابل این تیم دارد تا همچنان به صدرنشینی خود تداوم بخشد.