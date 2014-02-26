حجت الاسلام مصطفی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح دست‌های مهربانی با موضوع کمک به افراد بی‌بضاعت و کم‌ بضاعت، مستمند، ایتام بی‌سرپرست در استان اجرایی می‌شود.

اجرای طرح آرامش بهاری در 90 امامزاده قزوین

وی در ادامه از برپایی خیمه های معرفت در بقاع متبرکه و امامزادگان در ایام نوروز 93 در 90 امامزاده و بقعه متبرکه شاخص استان قزوین خبر داد.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین با اشاره به اینکه این طرح از 28 اسفند آغاز و تا 15 فروردین سال آینده ادامه دارد، اظهارداشت: در خیمه های معرفت، غرفه های پاسخ گویی به مسائل شرعی، گفتمان های دینی، مشاوره برای خانواده ها، جوانان و نوجوانان، کودکان با عنوان "قرآن بخوان، جایزه بگیر"، "همه واقف باشیم" و نمایشگاه آرامش بهاری با ارائه محصولات فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی از برپایی غرفه حجاب و عفاف در این مکانهای مقدس خبر داد و گفت: دراین غرفه به آسیب های اجتماعی حجاب نامناسب، تحکیم بنیان های خانواده مرتبط با حجاب، نقش حجاب درروابط اجتماعی و شخصی، معرفی حجاب کامل بانوان درمجالس عمومی، موضوع حجاب در آیات و روایات و دین اسلام و تهاجم فرهنگی و جنگ نرم با موضوع حجاب پرداخته می شود.

نوروزی افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی و مذهبی، ارسال بلوتوث های دینی، اجرای برنامه های ویژه پنجشنبه آخر سال و آغاز سال 93 و ایام فاطمیه(س) از مهم ترین برنامه ها در بقاع متبرکه امامزادگان چهارمحال و بختیاری است.

وی هدف از برپایی خیمه های معرفت را آشنایی اقشار مختلف مردم با سیره زندگانی، اجتماعی و فردی امامان معصوم و امامزادگان و ابعاد مختلف دین اسلام در راستای توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبدیل کردن بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و ترویج وقف ذکر کرد.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین یادآورشد: این خیمه در امامزادگان شاخص استان قزوین برگزار خواهد شد.

برگزاری سوگواره یاس نبوی در قزوین

حجت الاسلام نوروزی در خصوص برگزاری سوگواره یاس نبوی نیز اظهارداشت: در راستای توسعه و ترویج معارف نورانی معصومین(ع) و تقویت باورهای دینی در بین آحاد جامعه و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، سوگواره یاس نبوی در آستان مقدس امام زادگان و بقاع متبرکه و اجرای صحیح نیات واقفین در بین عموم مردم و جلب اعتماد عمومی برای ایجاد وقف‌های جدید و بالاخص وقف برای حضرت زهرا(س)، سوگواره یاس نبوی هر سال به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در این استان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: همایش سراسری "رهروان یاس نبوی" ویژه‌ بانوان، همزمان با روز شهادت حضرت زهرا(س) از ساعت 16:30 در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین بیان کرد: سال گذشته این همایش با اجتماع عزاداران فاطمی در آستان مقدس چهار انبیا و حرکت به سمت آستان مقدس امامزاده حسین(ع) برگزار شد.

این مسئول یادآورشد: این مراسم در آستان مقدس امامزادگان احمد و محمود(ع) حصارخروان شهرستان البرز، آستان مقدس امامزاده محمدطاهر(ع) شهرستان بویین زهرا، بقعه متبرک آقا سیدعلی موسوی شارینی(ره) شهرستان تاکستان نیز برگزار می‌شود.

حجت الاسلام نوروزی در پایان گفت: همچنین کارشناسان مذهبی و مبلغان در خیمه‌های معرفت و عفاف‌، حجاب آماده ارائه مشاوره و پاسخگویی به سئوالات متقاضیان اعم از مذهبی‌، اعتقادی‌، ازدواج‌، شرعی در حاشیه برگزاری مراسم سوگواره یاس نبوی برگزار خواهند شد.