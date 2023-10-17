بقاع متبرکه بهترین ظرفیت برای جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی سیاری جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در همایش وقف، بقاع متبرکه و امنیت که به منظور بررسی ابعاد صیانت و حفاظت از اراضی موقوفات و امنیت بقاع متبرکه در هتل بزرگ ارم برگزار شد اظهار داشت: وقف کارکردهای مختلف امنیتی، فرهنگی و اقتصادی دارد و در این سه ضلع طلایی وقف نقش آفرینی می‌کند.

وی به فتنه ۱۴۰۱ اشاره و عنوان کرد: دشمنان اذعان دارند که براندازی رژیم ایران به هر شکلی که باشد امکان پذیر نیست اما دموکرات‌ها معتقد هستند علاوه بر فشارهای خارجی و تحریم‌ها ضروری است تا پروژه نفوذ و تأثیر گذاری بر نخبگان و دانشگاهیان در داخل کشور دنبال شود و فتنه ۱۴۰۱ را نیز بر اساس این باور طراحی کردند. مردم سالاری، دین داری و کارآمدی سه ساحت مهم در جامعه است و در این سه ساحت دین مداری آسیب ندیده و حتی نسبت به گذشته قدرتمندتر نیز شده است از این رو دشمن براساس این ساحت فتنه ۱۴۰۱ را طراحی کرد تا بتواند به انقلاب ضربه بزند.

بقاع متبرکه بهترین ظرفیت برای جهاد تبیین

سیاری با استناد فرمایش مقام معظم رهبری دین مداری را یکی از مؤلفه‌های قدرت دانست و اظهار داشت: دینداری برای مقابله با دشمن بسیار مهم است. مسأله حجاب یکی از مؤلفه‌های دینداری به شمار می‌رود از این رو دشمن برای دو قطبی ساختن جامعه مساله حجاب را مطرح کرد. فتنه ۱۴۰۱ یک جنگ ترکیبی با محوریت جنگ شناختی بود و دشمن همه توان اطلاعاتی، رسانه‌ای و مجازی خود را به میدان آورد تا انقلاب آسیب ببیند و اعتراف کردند در این جنگ شناختی به هیچکدام از اهدافشان جز مسأله حجاب نرسیدند.

جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یکی از راه‌های مقابله با دشمنان توجه به بقاع متبرکه دانست و گفت: این اماکن در نقش آفرینی سه ساحت بیان شده مؤثر و نقش آفرین هستند. در حوزه فرهنگی مقام معظم رهبری فرمودند بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تبدیل شود؛ بهترین ظرفیت برای جهاد تبیین همین بقاع هستند. برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیز توجه به این ظرفیت‌ها مهم است. همه این بقاع به برکت امر وقف ایجاد شده است.

سیاری با بیان اینکه احیای موقوفات و اجرای نیات واقفان باعث اعتماد و روی آوردن مردم به امر وقف می‌شود عنوان کرد: احمال کاری در این زمینه باعث ضد دین و بدبین شدن مردم می‌شود. مساله امنیت بقاع نیز نیازمند جذب افراد متعهد با روحیه جهادی است. در حوزه وقف امین‌هایی که انتخاب می‌شوند نیز باید افرادی باشند که بتوانند به صورت صحیح و دقیق در حوزه اجرای نیات واقفین فعالیت کنند. متأسفانه ما نتوانستیم وقف را درست در جامعه معرفی کنیم از این رو می‌طلبد نخبگان و دانشگاهیان نسبت به مسأله وقف توجیه شوند.

وی اضافه کرد: در بحث امنیت وقف، صیانت از مدیران سازمان اوقاف، پاکسازی و کارآمدی باید مورد توجه قرار گیرد. اگر در بخش مدیران و متولیان انتخاب درستی صورت بگیرد قطعاً کارآمدی صورت می‌گیرد.

جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان اینکه امروز ما با بیوتروریسم روبرو هستیم گفت: با توجه به تهدیدهایی که از سوی دشمن صورت می‌گیرد نوک پیکان و هدف آنان همین بقاع متبرکه است. از این رو تأسیس پایگاه بسیج در این مراکز و واگذاری حفظ امنیت بقاع متبرکه به خود مردم بسیار ضروری است.

سیاری در پایان عنوان داشت: امروز ۹۴ درصد مردم در سرزمین‌های اشغالی دولت را مقصر و ۶۴ درصد نیز موافق استعفای نتانیاهو هستند. به لحاظ اطلاعاتی و نظامی آن ضربه‌ای که اسرائیل از طوفان الاقصی خورد به هیچ عنوان قابل ترمیم نیست. هیمنه اسرائیل با طوفان الاقصی فرو ریخت و تنها کاری که الان می‌تواند انجام دهد همین قتل عام مردم غزه است.