به گزارش خبرنگار مهر، اسعد اردلان ظهر امروز یکشنبه در همایش منطقه ای فرهنگ و ادبیات کردی با نگاهی به آثار استاد محی الدین حق شناس که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، گفت: در قدیم زبان به شکل ساده آن یعنی به عنوان وسیله ارتباطی شناخته و تعریف می‌ شد.

وی اظهار داشت: زبان وسیله ارتباط عاطفی و پیوند دهنده انسان ها در یک منطقه است و این تعریفی فراتر از شکل ساده زبان را بر همگان هویدا می کند.

وی با اشاره به اهميت زبان در عصر حاضر و لزوم توجه به زبان هویتهاي بومي و محلي به عنوان يك وظيفه و رسالت اصلي براي فعالان فرهنگي و ادارات و سازمان هاي دولتي افزود: تعریف فوق در رابطه با زبان نشان می دهد که زبان جزء یا عامل فرهنگی است که این مهم نیز در شکل دادن هویت فرهنگی نقش موثری دارد.

این نویسنده کردستانی رابطه قوی مابین زبان و هویت را با این مطلب عنوان کرد که هرکسی در خارج از سرزمین مادری‌اش زندگی می کند همواره بزرگترین آرزوی‌اش این است که بعد از مرگ جسدش را در خاک سرزمین مادری‌اش دفن کنند.

اردلان با بیان اینکه زبان ابزار نیست بلکه به قول استاندال نویسنده فرانسوی نخستین سند نبوغ یک ملت است، گفت: هر ملتی که قصد نشان دادن و شناساندن نبوغش را به جهانیان داشته باشد این کار را باید از طریق زبان انجام دهد و به همين دليل است كه با گذشت زمان نقش زبان در تمامي عرصه ها افزايش پيدا كرده و به جايگاهي بهتر رسيده است.

وی اظهار داشت: بین تنوع فرهنگی و تنوع زیستی رابطه قوی وجود دارد که حفظ این سرمایه ها، همت و تلاش ملی می طلبد.

وی با اشاره به اینکه زبان یکی از شاخص های همبستگی است، افزود: همچنان که امروزه شاهد از بین رفتن زبان های مختلفی در دنیا هستیم در عین حال زبان هایی نیز به همت زبان شناسان و عده ای از مفاخر و انسان های برجسته در حال زنده شدن است.

این نویسنده کردستانی در بخش يگري از سخنان خود در اين همايش عنوان کرد: تحت تاثیر قرار گرفتن زبان هایی هم چون کردی، بلوچی و لکی و غیره به زبان ارتباطات جهانی یعنی انگلیسی یکی از خطر های عمده برای این زبان ها به شمار می آید.

اردلان ادامه داد: ذخیره ای از واژه های ارزشمند در زبان مادری مانند کردی وجود دارد که اگر افراد اقدام به تکلم و حفظ آن نکنند از بین می روند.

وی اظهارداشت: بسیاری از کشورها سابقه برقراری ارتباط با سایر ملل را از تاریخ ورود واژه به فرهنگ لغاتشان دقیق بیان می کنند و این امر کار ارزشمندی است که امیدوارم در کشور ما نیز این روش ایجاد شود.

وی عنوان کرد: حفظ زبان محلی کمک زیادی به هویت و برقراری روابط با کشورها و مناطق مختلف می کند لذا حفظ این سرمایه گرانبها وظیفه هر فرد در هر جامعه ای است.

اين همايش يك روزه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي كرستان، دانشگاه آزاد سنندج، شهرداري و شوراي اسلامي شهر سنندج و شماري ديگر از ادارات دولتي و انجمن هاي فرهنگي و هنري سنندج برگزار مي شود.