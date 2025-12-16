به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رضایی صبح سه شنبه در نشست کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد استان، با قدردانی از میزبانی سازمان تبلیغات اسلامی، اظهار کرد: حضور در مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی و بهره‌مندی از برکات فعالیت‌های فرهنگی این نهاد، قطعاً تأثیر مستقیمی بر کیفیت و اثربخشی تصمیمات و مصوبات این کمیته خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت نقش فرهنگی در حوزه پیشگیری از اعتیاد افزود: یکی از پایه‌های اساسی پیشگیری، استفاده هدفمند از ظرفیت طلاب، روحانیون و فعالان مذهبی است که خوشبختانه اقدامات مؤثری در این زمینه در حال انجام است و در خلال این جلسه نیز به بخشی از این فعالیت‌ها پرداخته خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با بیان اینکه دستورالعمل کمیته‌های تخصصی، شهریورماه سال جاری در سطح کشور اصلاح شده است، تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، ریاست و مسئولیت کمیته فرهنگی و پیشگیری در سراسر کشور بر عهده معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها قرار گرفته و بر همین اساس، این جلسه با ریاست احمدی، معاون قضایی و معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان برگزار می‌شود.

وی با قدردانی از حضور حجت الاسلام یوسفی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در این نشست گفت: با وجود مشغله‌ها و حجم بالای کاری، حضور ایشان نشان‌دهنده اهمیت موضوع پیشگیری از اعتیاد است و قطعاً از ظرفیت ایشان، هم به‌عنوان معاون قضایی و هم در جایگاه معاون پیشگیری از وقوع جرم، در این کمیته بهره‌مند خواهیم شد.

رضایی با اشاره به جایگاه ملی این مسئولیت افزود: واگذاری ریاست کمیته فرهنگی و پیشگیری به معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها در سطح کشور، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این حوزه است و این موضوع پشتوانه جدی برای تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات اجرایی در استان‌ها به شمار می‌رود.

وی همچنین با قدردانی از گزارش ارائه‌شده از سوی حجت‌الاسلام یوسفی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، خاطرنشان کرد: مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی همکاری‌های مؤثر و قابل توجهی با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دارد و این همکاری‌ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد، به‌عنوان پیشانی مبارزه با مواد مخدر، نتایج ارزشمندی به همراه داشته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با اشاره به فعالیت‌های صورت‌گرفته در مناطق حاشیه‌ای و آسیب‌پذیر بیان کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد فعالان حوزه امور مساجد، طلاب و روحانیون مستقر در این مناطق، اقدامات فرهنگی و اجتماعی مؤثری انجام داده‌اند که این برنامه‌ها در آینده نیز با هدف‌گذاری دقیق‌تر و تمرکز بیشتر بر مناطق نیازمند، تقویت و گسترش خواهد یافت.

وی به انعقاد تفاهم‌نامه‌های کشوری اشاره کرد و گفت: در سطح ملی، تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های مختلف منعقد شده که اگرچه با تأخیر ابلاغ شده‌اند، اما بخشی از اعتبارات استانی مربوط به آن‌ها نیز واریز شده است و مکاتبات لازم در این زمینه انجام گرفته است.

رضایی افزود: جزئیات این تفاهم‌نامه‌ها و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، توسط جناب آقای بیانلو به‌صورت مبسوط تشریح خواهد شد تا بتوانیم در ماه‌های باقی‌مانده سال، بر اساس این ظرفیت‌ها، فعالیت‌های مؤثرتر و پررنگ‌تری را در حوزه پیشگیری از اعتیاد اجرا کنیم.

این نشست با هدف هماهنگی، هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی و بررسی راهکارهای تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزه اعتیاد برگزار شد و بر تداوم جلسات تخصصی و اجرای برنامه‌های مشترک تأکید شد.