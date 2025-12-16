مدیرکل هواشناسی بوشهر: تمرکز فعالیت سامانه بارشی در جنوب استان است

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به استان بوشهر از روز گذشته شاهد بارش باران همراه با رعد و برق و وزش تندباد در نقاط مختلف استان به ویژه در شهرستانهای جنوبی بودیم که بیشترین میزان بارندگی مربوط به عسلویه با ۴۴ میلیمتر بوده است.
وی با بیان اینکه شهرستانهای کنگان، دیر و جم و بخشهایی از شهرستان دشتی نیز بعد از عسلویه دارای بیشترین بارش بودهاند افزود: فردار نیز این سامانه بیشتر در مناطق جنوبی و مرکزی استان تمرکز دارد و از روز پنجشنبه همه نقاط استان تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با پیش بینی بارندگی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتری در برخی از نقاط استان، تصریح کرد: برای روز پنجشنبه در مناطق شمالی و مرکزی، احتمال بارشهای شدید بیشتر میشود.
وی از کاهش دمای هوا در استان خبر داد و افزود: در مناطق ساحلی بین سه تا ۶ درجه و در مناطق مرتفع استان بین چهار تا هشت درجه کاهش دما پیشبینی میشود.
