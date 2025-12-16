  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

مدیرکل هواشناسی بوشهر: تمرکز فعالیت سامانه بارشی در جنوب استان است

مدیرکل هواشناسی بوشهر: تمرکز فعالیت سامانه بارشی در جنوب استان است

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: در حال حاضر، تمرکز فعالیت سامانه بارشی در جنوب استان است ولی روز پنجشنبه همه استان تحت تاثیر قرار می گیرد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به استان بوشهر از روز گذشته شاهد بارش باران همراه با رعد و برق و وزش تندباد در نقاط مختلف استان به ویژه در شهرستان‌های جنوبی بودیم که بیشترین میزان بارندگی مربوط به عسلویه با ۴۴ میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های کنگان، دیر و جم و بخش‌هایی از شهرستان دشتی نیز بعد از عسلویه دارای بیشترین بارش بوده‌اند افزود: فردار نیز این سامانه بیشتر در مناطق جنوبی و مرکزی استان تمرکز دارد و از روز پنجشنبه همه نقاط استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با پیش بینی بارندگی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتری در برخی از نقاط استان، تصریح کرد: برای روز پنج‌شنبه در مناطق شمالی و مرکزی، احتمال بارش‌های شدید بیشتر می‌شود.

وی از کاهش دمای هوا در استان خبر داد و افزود: در مناطق ساحلی بین سه تا ۶ درجه و در مناطق مرتفع استان بین چهار تا هشت درجه کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

کد خبر 6691213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      15 0
      پاسخ
      خدا رو شکر بابت باران هزاران بار شکرت خدایا بوشهر ما بارانی آخ که چقد دلمون تنگ شده خداییش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها