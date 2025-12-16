به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی ظهر سه‌شنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی معلولان و هفته تکریم افراد دارای معلولیت که با حضور مسئولان، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و خانواده‌های آنان در تالار معراج قروه برگزار شد، با اشاره به شعار امسال «فراگیرسازی، مسیر پیشرفت اجتماعی» اظهار کرد: امروز فرصتی است تا بر حق حضور برابر افراد دارای معلولیت در جامعه تأکید شود تا این افراد همچون سایر شهروندان از حقوق و امکانات اجتماعی، فرهنگی و شغلی بهره‌مند شوند.

وی افزود: هیچ مانعی نباید در مسیر مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه وجود داشته باشد و تحقق این مهم نیازمند تغییر نگرش‌ها و تقویت زیرساخت‌های حمایتی است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به برنامه‌های عملکردی این حوزه گفت: هم‌اکنون بیش از یک‌هزار و ۴۹۲ دانش‌آموز با نیازهای ویژه در ۴۲ مدرسه استثنایی مستقل و ضمیمه و در ۲۵۰ کلاس درس، از خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی و توانبخشی بهره‌مند می‌شوند.

خانی با تشریح گروه‌های هدف آموزش و پرورش استثنایی بیان کرد: دانش‌آموزان دارای نیاز ویژه ذهنی، آسیب‌دیده شنوایی و بینایی، دارای اختلالات رفتاری هیجانی، مشکلات ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، اختلالات جسمی حرکتی، اوتیسم، بیش‌فعالی و اختلالات گفتار و زبان تحت پوشش خدمات این حوزه قرار دارند.

وی با تأکید بر مردمی‌سازی آموزش و پرورش به عنوان یکی از رویکردهای تحولی، افزود: حضور خیرین در مدرسه‌سازی، به‌ویژه برای دانش‌آموزان استثنایی، از ارزشمندترین سرمایه‌های نظام تعلیم و تربیت به شمار می‌رود و این روند باید متناسب با نیازهای فضاهای آموزشی تقویت شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان یکی از چالش‌های مهم جامعه معلولان را نه صرفاً کمبود امکانات، بلکه نوع نگاه جامعه و مسئولان دانست و گفت: تبدیل نگاه‌های صرفاً حمایتی به تعهدات انسانی و اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است.

خانی با اشاره به موانع موجود در مسیر زندگی افراد دارای معلولیت افزود: این افراد همچنان با چالش‌هایی در حوزه آموزش، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و مشارکت مدنی مواجه‌اند که تداوم آن به کاهش فرصت‌ها و شمول اجتماعی منجر می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روز جهانی معلولان یادآور آینده‌ای است که در آن شمول اجتماعی به یک هنجار تبدیل شود؛ آینده‌ای که با طراحی فراگیر، دسترس‌پذیری دیجیتال و رویکردهای عادلانه در استخدام، زمینه مشارکت برابر و پیشرفت اجتماعی برای همه افراد جامعه فراهم می‌شود.