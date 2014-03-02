به گزارش خبرنگار مهر، حسین فاضل کاپیتان تیم ملی فوتبال کویت که در حال حاضر بازیکن تیم الوحده امارات نیز هست، در نشست خبری پیش از دیدار تیم های ملی ایران و کویت به خبرنگاران گفت: ما بازی مهمی را مقابل تیم ملی ایران در پیش رو داریم و می خواهیم در این دیدار بیشتر به بازیکنان جوان تیم میدان بدهیم.

وی در همین خصوص افزود: هر دو تیم صعودشان به مرحله نهایی رقابت های جام ملتهای آسیا در سال 2015 قطعی شده اما با این وجود ما به تهران آمده ایم تا سه امتیاز بازی را کسب کنیم چون نتیجه بازی در تاریخ ثبت خواهد شد و بعدا می گویند تیم ایران را در خانه‌اش در یک دیدار رسمی شکست داده‌ایم.

کاپیتان تیم ملی کویت تاکید کرد: ایران تیم بزرگی است و باعث افتخار ماست که مقابل این تیم به میدان می‌رویم.

دیدار تیم های ملی ایران و کویت از مرحله گروهی رقابتهای مقدماتی جام ملت های آسیا ساعت 17:30 روز دوشنبه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد.