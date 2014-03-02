به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قزوه عصر یکشنبه در نخستین جشنواره استانی شعر فجر با موضوع نماز و نیایش که در گرگان برگزار شد، افزود: این ویژگی خاصیت شعرای فارسی از گذشته تا کنون است که در مدح و ثنای خداوند و نیایش با حضرت حق در ابتدای کار خود شعری بسرایند و تا هنگامیکه شعری در این بخش سروده نمی شد کسی آن شاعر را به رسمیت نمی شناخت.

وی ادامه داد: مردم ایران اسلامی پیش از گرویدن به اسلام، به نوعی موحد بودند زیرا خداوند آنها اهورا مزدا بود این پیشینه نمایانگر این موضوع است که مردم ایران، از گذشته های خیلی دور با نیایش و یکتاپرستی انس گرفته اند.

وی تصریح کرد: در ادبیات فارسی شعرای ایران، "رمضانیه" وجود دارد که شاعران بزرگی در مدح ماه رمضان اشعار زیبایی سروده اند و نمونه بارز این شاعران مولانا جلال الدین محمد بلخی است.

قزوه اظهار داشت: برخی از شاعران نیز به جهت فشاری که از سوی پادشاهان زمان بر آنها بود اشعاری در ستیز با ماه رمضان سروده اند ولی باز هم علاقه این افراد به مدح و ثنای خداوند را در بین اشعار آنها می توان یافت.

وی نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالت، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری را 5 شاعر برجسته در عصر معاصر اعلام کرد و بیان داشت: این افراد فرهیحته نیز در اشعار خود از مدح و ثنای خداوند سروده اند از این رو ماندگار شدند.

مدیرکل مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری کشور خاطرنشان کرد: هر یک از شاعران که به سراغ فرهنگ نیایش و نماز رفته، تبدیل به قله ای در تاریخ خود شده است و هیچ شاعر فارسی برجسته ای نیست که در ثنا و نیایش خداوند شعری نسروده باشد.