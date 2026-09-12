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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

والیبال قهرمانی آسیا - ژاپن

بازگشت شاگردان پیاتزا به رده هفدهم رنکینگ پس از کسب سهمیه جهانی

بازگشت شاگردان پیاتزا به رده هفدهم رنکینگ پس از کسب سهمیه جهانی

تیم ملی والیبال ایران با پیروزی سه بر یک مقابل استرالیا در نیمه‌نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶، ضمن صعود به فینال، سهمیه مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را نیز کسب کرد و به رده هفدهم رنکینگ بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در چارچوب مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶، در دیداری سخت و نزدیک موفق شد با نتیجه سه بر یک استرالیا را شکست دهد و راهی دیدار نهایی شود. شاگردان روبرتو پیاتزا با این پیروزی، علاوه بر صعود به فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را نیز قطعی کردند.

پیروزی ایران مقابل استرالیا در رنکینگ جهانی والیبال نیز برای ملی‌پوشان کشورمان اهمیت داشت. ایران با کسب نزدیک به سه امتیاز رنکینگی، بار دیگر به جایگاه هفدهم رده‌بندی جهانی بازگشت و جای بلژیک را در این رده گرفت.

البته ایران با واگذاری یک ست به استرالیا، بخشی از امتیاز رنکینگی که می‌توانست با پیروزی قاطع‌تر به دست آورد را از دست داد، اما حالا مهم‌ترین دیدار این رقابت‌ها پیش روی شاگردان پیاتزا قرار دارد.

تیم ملی والیبال ایران در دیدار فینال به مصاف ژاپن خواهد رفت و کسب عنوان قهرمانی آسیا برای ایران اهمیتی فراتر از امتیازات رنکینگ جهانی دارد؛ چرا که قهرمانی در این مسابقات، سهمیه حضور ایران در بازی‌های المپیک را قطعی خواهد کرد.

کد مطلب 6944686
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      3 0
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      بازی فینال با ژاپن کاملا عیار تیم ملی و هم چنین عیار پیاتزا سرمربی تیم ملی را مشخص می‌کند . اگر ژاپن را توانستیم در مقابل تماشاگرانش شکست دهیم نشان از پیشرفت تیم ملی والیبال و رسیدن به سطح بالای والیبال جهان را دارد. به احتمال زیاد بازی با ژاپن به دست پنجم کشیده می‌شود .
    • داود IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      1 0
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      مقابل ژاپن کم میاریم همیشه

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