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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

شاهرخی با مهر مطرح کرد؛

توصیه به بازیکنان استقلال برای دیدار با السد؛ تصمیم سهراب درست بود

توصیه به بازیکنان استقلال برای دیدار با السد؛ تصمیم سهراب درست بود

پیشکسوت فوتبال با تاکید بر این که دیدار نخست استقلال در لیگ نخبگان از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: بازیکنان این تیم باید از حاشیه های به وجود آمده دوری کنند و تمرکزشان روی برد باشد.

همایون شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی استقلال برابر پیکان گفت: استقلال در روزی که دو چهره متفاوت داشت توانست برنده از زمین خارج شده تا دوباره به تراکتور نزدیک شود. آبی پوشان انگیزه بازیکنان پیکان را نداشتند و در نیمه اول کاملا تحت تاثیر دوندگی و جنگندگی پیکان قرار گرفتند و آنقدر بی تفاوت و بی انگیزه بازی کردند که صدای هواداران هم در آمده بود.

وی ادامه داد: اما نیمه دوم استقلال هوشیارانه تر بازی کرد و توانست از جوانی و کم تجربگی پیکان استفاده کرده و یک پنالتی بدست بیاورد و با همان پنالتی سه امتیاز حساس این دیدار را از آن خود کند. پیکان بازی خوبی انجام داد اما به کم تجربگی و جوانی تیمش نتیجه را واگذار کرد. پیکانی ها نشان دادند که در ادامه لیگ بهتر هم خواهند شد و استقلال هم با این پیروزی هم به صدر جدول نزدیک شد و هم با این برد حساس خود را آماده دیدار برابر السد قطر خواهد کرد.

توصیه به بازیکنان استقلال برای دیدار با السد؛ تصمیم سهراب درست بود

وی در خصوص اولین دیدار استقلال در لیگ نخبگان برابر السد قطر گفت: این بازی با دیدارهای لیگ برتر متفاوت است و استقلال باید با نگرش و تفکری جدید به مصاف حریف قدرتمند خود برود. السد بازیکنان خارجی و خوب زیادی دارد که در بهترین شرایط و فرم خود قرار دارند و می‌خواهند در اولین دیدار برنده از زمین خارج شوند.

سرمربی سابق فوتبال ایران ادامه داد: بختیاری زاده می‌داند که کار سختی در پیش دارد و باید با داشته هایش بهترین نمایش را ارائه کند. او در فصل نقل و انتقالات بدلیل بسته بودن پنجره نتوانسته بازیکن جدیدی جذب کند بنابراین باید با همین نفرات ولی با تفکر و نگرشی متفاوت تر از لیگ برتر به مصاف السد برود. تیم او در لیگ در خط دفاع عملکرد فوق العاده ای داشته و به یک ساختار دفاعی خوب دست پیدا کرده که در مقابل السد این خط دفاع می‌تواند به او کمک کند. استقلال باید بدون استرس و در کمال آرامش یازی کند و اگر به دنبال برنده شدن است تمرکزش برروی بازی باشد و از حاشیه دوری کند.

کارشناس فوتبال با انتقاد از رفتار حردانی و حمایت از بختیاری زاده گفت: سالهاست که بازیکن سالاری در فوتبال ما ریشه کرده و این ریشه همچنان در حال رشد است. بختیاری زاده یکی از معدود مربیانی است که مقابل این پدیده تلخ ایستاده و اجازه نداده بازیکن سالاری به تیمش لطمه بزند.

توصیه به بازیکنان استقلال برای دیدار با السد؛ تصمیم سهراب درست بود

وی افزود: حردانی باید بداند پیراهن و بازو بند چه تیمی را در اختیار گرفته پس نباید چنین رفتار بچه گانه و غیر حرفه ای داشته باشد. اگر چه حردانی بعد بازی با پیکان رسما از سرمربی و مجموعه تیم عذرخواهی کرد ولی سهراب نشان داد که نظم و انضباط را فدای نتیجه نخواهد کرد . سهراب به سایر مربیان لیگ برتری هم درس بزرگی داد تا اجازه ندهند بازیکن برای کادر فنی و خصوصا سرمربی تصمیم گیری کند .

شاهرخی در مورد دیدار تراکتور و گل گهر و حاشیه های آن بازی گفت: متاسفانه اخلاق در فوتبال ما بیشتر از گذشته و با سرعت زیاد در حال از بین رفتن است. دردناک است که در محیط ورزش که باید سالم باشد کلماتی را می‌شنویم که مایه شرمساری است و با روح ورزش تفاوت زیادی دارد. مسئولان فوتبال باید مماشات را کنار گداشته و به شدیدترین شکل ممکن با این بی اخلاقی ها مبارزه کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند باید فاتحه فوتبال را خواند و تعطیل کردن آن بهتر از ادامه دادن لیگ است. در فوتبال امروز فقط پول حرف اول را می‌زند و احترام به رقیب و روح جوانمردی در حال نابود شدن است.

توصیه به بازیکنان استقلال برای دیدار با السد؛ تصمیم سهراب درست بود

وی در خصوص توقف یک ماهه لیگ بدلیل بازی های تیم امید گفت: تیم های لیگ برتری با تعطیلی لیگ دو چهره مخالف و موافق پیدا کرده اند. تیم هایی که زمان مناسبی برای آماده سازی نداشتند بهترین فرصت را برای آمادگی بیشتر پیدا کرده و امیدوارند بتوانند از این فرصت طلایی بخوبی استفاده کنند. ولی تیم هایی چون پرسپولیس به شدت شاکی هستند و حتی با اینکه حریف تمریناتش را تعطیل کرده آنها می‌خواهند به خرم آباد سفر کنند تا بازی برگزار کنند. این دوگانگی نشان می‌دهد که برنامه ریزی ضعیفی داریم و با اینکه می‌دانستیم بازی‌های امید و پس از آن تیم ملی در جام ملتهای آسیا را در پیش داریم نتوانسته ایم یک برنامه درست در برگزاری بازی های لیگ برتر داشته باشیم.

این پیشکسوت فوتبال ایران در پایان گفت: فشردگی بازی‌ها هم باعث مصدومیت بازیکنان خواهد شد و این خبر خوبی برای فوتبال ملی ما نخواهد بود. فوتبال ما از بی برنامگی دچار ضررهای پرتعدادی شده و باید تنها امیدوار باشیم که مسئولان فوتبال کشور ما برای رشد فوتبال و موفقیت تیم امید و تیم ملی برنامه ریزی دقیق و صحیحی داشته باشند.

کد مطلب 6944663

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    نظرات

    • هوادار IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      8 0
      پاسخ
      بازی سختی هستش ولی استقلال هم تیم بزرگی هست در بازی های سخت بازی کردن به شیوه کارلوس کی‌روش ضروری و کاملا جواب خواهد داد
    • مرتضی مزیدآبادی فراهاني IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      3 1
      پاسخ
      آقای شاهرخی بزرگوار بامعرفت چقدر خوب بچه‌های فوتبال راراهنمایی کردندسپاس

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