توصیه به بازیکنان استقلال برای دیدار با السد؛ تصمیم سهراب درست بود

همایون شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی استقلال برابر پیکان گفت: استقلال در روزی که دو چهره متفاوت داشت توانست برنده از زمین خارج شده تا دوباره به تراکتور نزدیک شود. آبی پوشان انگیزه بازیکنان پیکان را نداشتند و در نیمه اول کاملا تحت تاثیر دوندگی و جنگندگی پیکان قرار گرفتند و آنقدر بی تفاوت و بی انگیزه بازی کردند که صدای هواداران هم در آمده بود.

وی ادامه داد: اما نیمه دوم استقلال هوشیارانه تر بازی کرد و توانست از جوانی و کم تجربگی پیکان استفاده کرده و یک پنالتی بدست بیاورد و با همان پنالتی سه امتیاز حساس این دیدار را از آن خود کند. پیکان بازی خوبی انجام داد اما به کم تجربگی و جوانی تیمش نتیجه را واگذار کرد. پیکانی ها نشان دادند که در ادامه لیگ بهتر هم خواهند شد و استقلال هم با این پیروزی هم به صدر جدول نزدیک شد و هم با این برد حساس خود را آماده دیدار برابر السد قطر خواهد کرد.

وی در خصوص اولین دیدار استقلال در لیگ نخبگان برابر السد قطر گفت: این بازی با دیدارهای لیگ برتر متفاوت است و استقلال باید با نگرش و تفکری جدید به مصاف حریف قدرتمند خود برود. السد بازیکنان خارجی و خوب زیادی دارد که در بهترین شرایط و فرم خود قرار دارند و می‌خواهند در اولین دیدار برنده از زمین خارج شوند.

سرمربی سابق فوتبال ایران ادامه داد: بختیاری زاده می‌داند که کار سختی در پیش دارد و باید با داشته هایش بهترین نمایش را ارائه کند. او در فصل نقل و انتقالات بدلیل بسته بودن پنجره نتوانسته بازیکن جدیدی جذب کند بنابراین باید با همین نفرات ولی با تفکر و نگرشی متفاوت تر از لیگ برتر به مصاف السد برود. تیم او در لیگ در خط دفاع عملکرد فوق العاده ای داشته و به یک ساختار دفاعی خوب دست پیدا کرده که در مقابل السد این خط دفاع می‌تواند به او کمک کند. استقلال باید بدون استرس و در کمال آرامش یازی کند و اگر به دنبال برنده شدن است تمرکزش برروی بازی باشد و از حاشیه دوری کند.

کارشناس فوتبال با انتقاد از رفتار حردانی و حمایت از بختیاری زاده گفت: سالهاست که بازیکن سالاری در فوتبال ما ریشه کرده و این ریشه همچنان در حال رشد است. بختیاری زاده یکی از معدود مربیانی است که مقابل این پدیده تلخ ایستاده و اجازه نداده بازیکن سالاری به تیمش لطمه بزند.

وی افزود: حردانی باید بداند پیراهن و بازو بند چه تیمی را در اختیار گرفته پس نباید چنین رفتار بچه گانه و غیر حرفه ای داشته باشد. اگر چه حردانی بعد بازی با پیکان رسما از سرمربی و مجموعه تیم عذرخواهی کرد ولی سهراب نشان داد که نظم و انضباط را فدای نتیجه نخواهد کرد . سهراب به سایر مربیان لیگ برتری هم درس بزرگی داد تا اجازه ندهند بازیکن برای کادر فنی و خصوصا سرمربی تصمیم گیری کند .

شاهرخی در مورد دیدار تراکتور و گل گهر و حاشیه های آن بازی گفت: متاسفانه اخلاق در فوتبال ما بیشتر از گذشته و با سرعت زیاد در حال از بین رفتن است. دردناک است که در محیط ورزش که باید سالم باشد کلماتی را می‌شنویم که مایه شرمساری است و با روح ورزش تفاوت زیادی دارد. مسئولان فوتبال باید مماشات را کنار گداشته و به شدیدترین شکل ممکن با این بی اخلاقی ها مبارزه کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند باید فاتحه فوتبال را خواند و تعطیل کردن آن بهتر از ادامه دادن لیگ است. در فوتبال امروز فقط پول حرف اول را می‌زند و احترام به رقیب و روح جوانمردی در حال نابود شدن است.

وی در خصوص توقف یک ماهه لیگ بدلیل بازی های تیم امید گفت: تیم های لیگ برتری با تعطیلی لیگ دو چهره مخالف و موافق پیدا کرده اند. تیم هایی که زمان مناسبی برای آماده سازی نداشتند بهترین فرصت را برای آمادگی بیشتر پیدا کرده و امیدوارند بتوانند از این فرصت طلایی بخوبی استفاده کنند. ولی تیم هایی چون پرسپولیس به شدت شاکی هستند و حتی با اینکه حریف تمریناتش را تعطیل کرده آنها می‌خواهند به خرم آباد سفر کنند تا بازی برگزار کنند. این دوگانگی نشان می‌دهد که برنامه ریزی ضعیفی داریم و با اینکه می‌دانستیم بازی‌های امید و پس از آن تیم ملی در جام ملتهای آسیا را در پیش داریم نتوانسته ایم یک برنامه درست در برگزاری بازی های لیگ برتر داشته باشیم.

این پیشکسوت فوتبال ایران در پایان گفت: فشردگی بازی‌ها هم باعث مصدومیت بازیکنان خواهد شد و این خبر خوبی برای فوتبال ملی ما نخواهد بود. فوتبال ما از بی برنامگی دچار ضررهای پرتعدادی شده و باید تنها امیدوار باشیم که مسئولان فوتبال کشور ما برای رشد فوتبال و موفقیت تیم امید و تیم ملی برنامه ریزی دقیق و صحیحی داشته باشند.