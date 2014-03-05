35 میلیون ریال کمک های نقدی و غیر نقدی بین دانش آموزان نیازمند گناباد توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تركمان زاده بعد ازظهر چهارشنبه در محل کمیته امداد امام خمینی این شهرستان اظهار کرد: کمیته امداد در 14 اسفندماه 1357 یه عنوانم دومین نهاد انقلاب اسلامی به دستور حضرت امام تأسیس شد و از بدو انقلاب شروع به فعالیت نمود البته سوابق کاری کمیته امداد به سال 1342 و قیام مردمی در تهران بر مي گردد.

رئیس كميته امداد امام خميني(ره) گناباد افزود: در 3 دهه اول انقلاب بیشتر روی کمک معیشت و مستمری مددجویان فعالیت می کرد ولی خوشبختانه با رویکردی جدید بحثت توانمندی و اشتغال در اولویت قرار گرفت.

ترکمان زاده افزود: الان مددجویی که وارد کمیته امداد می شود و تحت پوشش قرار می گیرد ابتدا استعداد ها و توانمندی های وی مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر این اساس برنامه هایی برای آن مددجو در نظر گرفته می شود.

وي گفت: امروز خانواده ها نسبت به نیازی که دارند با اولویت توانمندی و اشتغال وارد می شویم و این خانواده ها را تحت پوشش قرار می دهیم.

رئیس كميته امداد امام خميني(ره) گناباد تصريح كرد: سه هزار و 172 خانوار برابر شش هزار و 188 نفر تحت پوشش کمیته حضرت امام خمینی(ره) گناباد اند که از این میان یک هزار و 400خانوار، یک نفره و افراد مسن هستند و علاوه بر این تعداد خانواده تحت پوشش 5 هزار خانوار از خدمات موردی یا تک خدمتی مانند وام کارگشایی و جهیزیه استفاده می کنند.

تركمان زاده بيان کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی با رویکردی که در خصوص اشتغال و خودکفایی و مشاغل سنتی موجود مانند کشاورزی، دامداری و دامپروری و قالی بافی داشتیم، ما پیشتاز بوده ایم به طوريكه 2704 طرح خود کفایی در گناباد داشتیم.

وي اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مسئولین شهرستان از جمله فرماندار گناباد بر ترویج قالی بافی، ما بیشتر بر روی این شغل تاکید کردیم بیشترین طرح بافت قالی در سطح کمیته های امداد استان را در روستای روشناوند گناباد داریم.

رئیس كميته امداد امام خميني(ره) گناباد افزود: این فرش به مساحت 40 متر مربع و بالغ بر 40 میلیون تومان ارزش ریالی،هفتمین فرش 40 متر مربعی، 65 دار قالی فعال و 111 بافنده به صورت میانگین درآمدی که برای فرش 40 متری گرفته می شود بین 500 تا 600 هزار تومان درآمد خالص هر بافنده است، 8بافنده و 8 ساعت در روز فعالیت در 6 ماه ساخته می شود.

تركمان زاده گفت: کمیته امداد گناباد مقام نخست اشتغال و خودکفایی و جذب اعتبار را در سال های 91 و 92 در سطح استان و کمیته های امداد کسب کرده است.

وي افزود: خدمات کمیته امداد بسیار متنوع است و کارهای بسیار زیادی انجام می دهد در بحث کمک هزینه ها کلیه دانش آموزان، دانشجویان و طلاب تحت پوشش دارای پرونده هستند و علاوه بر کمک هزینه تحصیل که از طرف اداره کل مشخص شده و واریز می گردد، مبلغی در ابتدای مهرماه برای آنان واریز می شود.

وي افزود: 280 نفر دانش آموز و 171 دانشجو و طلبه از کمک هزینه بر اساس امتیاز بندی معمولا ابتدا به دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد و غیر انتفاعی استفاده می کنند.

رئیس كميته امداد امام خميني(ره) گناباد در مورد جهیزیه عروس اهدا شده نيز گفت: برگزاری دوره 3 روزه برای دختر خانم هایی که ازدواج رسمی می کنند با موضوعات بهداشت و روان، آداب زنا شویی و اعتقادات دینی و با توجه به این کلاس ها و کلاس های قبل از ازدواج با نام دختران در آستانه ازدواج بحث طلاق ممدجویان در پایین ترنی نرخ خود قرار دارد.

ترکمان زاده بيان کرد: 2 میلیون تومان وام بلاعوض به نوعروسان تحت پوشش اين كميته پرداخت شده است.

وي گفت: به مددجویان دارای خانه کمک هزینه های برای تعمیرات جزئی و کلی اعطا می شود و گاهی نیز در قالب کمک به خرید خانه اقشار نیازمند مبلغی بین 2 تا 5 میلیون تومان با توجه به اعتبارات دولت اعطا می شود.

رئیس كميته امداد امام خميني(ره) گناباد افزود: همچنین با تفاهمنامه بسته شده با بنیاد مسکن بدون قرار گرفتن در نوبت از اعتبارات مقاوم سازی روستایی وام قرض الحسنه به مبلغ 12 میلیون تومان اعطا می شود.

تركمان زاده در مورد منابع در اختیار کمیته نيز گفت: اين منابع شامل کمک های دولتی که ردیف بودجه دارد، کمک های زیر نظر نمایندگی ولی فقیه و کمک های مردمی خیرین و معتمدین به کمیته امداد است.

وي تصريح كرد: 90 درصد اعتبارات کمیته امداد دولتی است و کلیه هزینه های اداری و تشکیلاتی کمیته امداد از سوی دولت تامین می شود و از محل صدقات و نذورات هیچ درصدی بابت هزینه های تشکیلاتی کسر نمی شود و عین همان مبلغ در بین نیازمندان توزیع می شود.

رئیس كميته امداد امام خميني(ره) گناباد گفت: عوام مردم مبنی بر هزینه جاری کمیته امداد می گویند از صدقات مردم تامین می شود و این اشتباه است.

ترکمان زاده بيان کرد: در چند سال اخیر با آموزش و پرورش تفاهم نامه امضا شده که علاوه بر جمع آوری کمک های مردمی در سطح شهر، ین طرح در مدارس اجرا شود و هر مدرسه ای که جمع تمامی این کمک ها بین محرومین همان مدرسه توزیع شود.

وی گفت: این کمک ها به روستاها و منطق کمتر برخوردار و مدارسي که دارای دانش اموزان محروم نباشند با هماهنگی آموزش و پرورش توزیعی می شوند.

رئیس كميته امداد امام خميني(ره) گناباد افزود: 35 ميليون و 424 هزار و 619 ريال کمک های نقدی و غیر نقدی در سال 91 بین دانش اموزان نیازمند توزیع شده و امسال نيز با همکاری ادرات ، شرکت ها و کارخانجات برای جشن نیکوکاری 320 ميليون و 474 و 235 ريال جمع آوري شده و از هفته آینده کمک های جمع آوری شده بسته بندی می شوند تا هرچه سریعتر در آستانه آغاز سال تحصیلی در بین دانسش آموزان و خانواده شان توزیع شود.

.ترکمان زاده افزود: با توجه به اینکه جمع آوری کمک ها محدود است خانواده های عائله مند دارای دانش آموز، فاقد سرپرست و یتیم و محرو از نعمت پدر و خانواده تک نفری در اولیت توزیع این اقلام قرار دارند