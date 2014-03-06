به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پر ستاره آرژانتین چهارشنبه شب در دیداری دوستانه که در شهر بخارست برگزار شد مقابل میزبان خود تیم ملی فوتبال رومانی با تساوی بدون گل متوقف شد.

آرژانتین که در این بازی مهره های اصلی خود مثل لیونل مسی، سرخیو آگوئرو، گونزالو هیگواین، آنخل دی ماریا و پابلو زابالتا را در اختیار داشت با وجود موقعیت های گلزنی زیادی که خلق کرد در نهایت نتوانست دروازه رومانی را باز کند.

در طرف دیگر میدان، رومانی هم تیم دست و پا بسته ای نبود و چندین بار روی دروازه سرجیو رومرو سنگربان تیم ملی آرژانتین خطرساز شد و در مجموع نمایش قابل قبولی را مقابل یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی ارائه کرد.

آرژانتین در گروه F رقابتهای جام جهانی با تیم های ایران، نجریه و بوسنی همگروه است و در نخستین دیدار خود در این رقابتها به مصاف تیم ملی فوتبال بوسنی خواهد رفت.