به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد نبی پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر گینه در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تیم ملی در نیمه اول برابر گینه حرکات انفرادی زیادی داشت ولی در نیمه دوم عملکرد بازیکنان بهتر بود و حتی می‌توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم. البته نتیجه این مسابقه برایمان مهم نیست و مسلما اهداف دیگری را دنبال می‌کنیم.

وی درباره اردوهای بعدی تیم ملی هم گفت: اردوهای سال 93 برای ما ملاک و معیار است. ما شش - هفت بازی تدارکاتی نیاز داریم تا با آمادگی کامل به برزیل برویم. قرار است همراه کی‌روش به قطر و کویت برویم تا برای در اختیار گرفتن سه بازیکن تیم ملی (مجتبی جباری، پژمان منتظری و جواد نکونام) برای اردوهای بعدی با مسئولان این باشگاه‌ها مذاکره کنیم.

نبی در پایان در پاسخ به این سئوال که اگر این باشگاه‌ها به بازیکنان ایرانی اجازه ندهند، آیا اردوی آفریقا باز هم برگزار خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: اردوی ما در آفریقا برگزار می‌شود. ما به این اردو نیاز داریم و تمام تلاشمان این است که همه بازیکنان را در اختیار داشته باشیم.

تیم ملی فوتبال ایران امروز چهارشنبه در یک دیدار دوستانه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم گینه رفت و با نتیجه یک به 2 برابر حریف خود شکست خورد.