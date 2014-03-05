  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۲۳

نبی مطرح کرد:

به اردوی آفریقا نیاز داریم/ با کی‌روش به قطر و کویت می‌رویم

به اردوی آفریقا نیاز داریم/ با کی‌روش به قطر و کویت می‌رویم

سرپرست تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه این تیم به اردوی آفریقا نیاز دارد، گفت: برای در اختیار گرفتن سه بازیکن شاغل در لیگ‌های قطر و کویت به همراه کی‌روش به این کشورها سفر خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد نبی پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر گینه در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تیم ملی در نیمه اول برابر گینه حرکات انفرادی زیادی داشت ولی در نیمه دوم عملکرد بازیکنان بهتر بود و حتی می‌توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم. البته نتیجه این مسابقه برایمان مهم نیست و مسلما اهداف دیگری را دنبال می‌کنیم.

وی درباره اردوهای بعدی تیم ملی هم گفت: اردوهای سال 93 برای ما ملاک و معیار است. ما شش - هفت بازی تدارکاتی نیاز داریم تا با آمادگی کامل به برزیل برویم. قرار است همراه کی‌روش به قطر و کویت برویم تا برای در اختیار گرفتن سه بازیکن تیم ملی (مجتبی جباری، پژمان منتظری و جواد نکونام) برای اردوهای بعدی با مسئولان این باشگاه‌ها مذاکره کنیم.

نبی در پایان در پاسخ به این سئوال که اگر این باشگاه‌ها به بازیکنان ایرانی اجازه ندهند، آیا اردوی آفریقا باز هم برگزار خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: اردوی ما در آفریقا برگزار می‌شود. ما به این اردو نیاز داریم و تمام تلاشمان این است که همه بازیکنان را در اختیار داشته باشیم.

تیم ملی فوتبال ایران امروز چهارشنبه در یک دیدار دوستانه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم گینه رفت و با نتیجه یک به 2 برابر حریف خود شکست خورد.

کد مطلب 2250319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها