بعد از چهارماه اولین بازی تدارکاتی را انجام دادیم/ یک ریال از استقلال نگرفتم

به گزارش خبرگزای مهر، نکونام بعد شکست 2 بر یک ایران مقابل گینه در جمع خبرنگاران گفت: بازی تدارکاتی بسیار خوبی بود. همانطور که مشاهده کردید نیاز به هماهنگی بیشتری داریم، در نیمه اول هماهنگ نبودیم اما در نیمه دوم شرایط بهتر شد و بازی بهتری ارائه کردیم.

نکونام در ادامه افزود: برخلاف ادعای بسیاری که گینه را تیم ضعیفی می دانستند باید بگویم که این تیم چندین بازیکن بسیار خوب دارد که در لیگ های فرانسه و اسپانیا بازی می کنند و این تیم گینه تیم بسیار خوب و قدرتمندی بود. اما ما بعد از 4 ماه اولین بازی تدارکاتی خود را انجام دادیم و طبیعی است که هماهنگ نباشیم.

کاپیتان تیم ملی در مورد طلب خود از باشگاه استقلال هم گفت: من با دلیل و مدرک حرف می زنم و این مسائل در مورد ممنوع الخروج شدنم کذب است. من در این فصل حتی یک ریال هم از استقلال دریافت نکرده ام. طلبم از فصل قبل هم باقی مانده است. آنهایی که یک سری کارها کردند و پول شان را گرفتند نوش جانشان، من نمی توانم از آن کارها بکنم. آنهایی هم که قهر کردند و رفتند اما پولشان را گرفتند هم نوش جانشان.

دیدار تدارکاتی تیم های فوتبال ایران و گینه چهار شنبه شب در ورزشگاه آزادی با پیروزی 2 بر یک گینه به پایان رسید.