تیم ملی فوتبال ایران برابر گینه شکست خورد/ نقاط ضعف تیم ملی عیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند، در نخستین دیدار تدارکاتی خود برای حضور در این رویداد بزرگ عصر امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی گینه رفت که در پایان با نتیجه 2 بر یک مغلوب این تیم آفریقایی شد. تک گل ایران در این بازی توسط رضا قوچان نژاد به ثمر رسید.

در این دیدار دنيل داوری، سيد جلال حسينی، پژمان منتظری، اميرحسين صادقی، مهرداد پولادی، قاسم حدادی‌فر، جواد نکونام، مسعود شجاعی، اشکان دژاگه، مجتبی جباری و رضا قوچان نژاد 11 بازیکنی بودند که از سوی کارلوس کی روش به میدان فرستاده شدند.

تیم ملی فوتبال ایران که از حمایت اندک تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی برخوردار بود بازی را با میل تهاجمی بیشتری آغاز کرد اما هماهنگی های لازم برای حملات زهردار بین بازیکنان ایران وجود نداشت و در 10 دققه ابتدایی صحنه خاصی را شاهد نبودیم. با گذشته دقایقی از زمان بازی شاگردان کی روش بیشتر از مهمان آفریقایی خود نبض بازی را در اختیار گرفتند و در دقایق 28 و 29 توسط اشکان دژاگه و قاسم حدادی فر دروازه حریف را با خطر مواجه کردند که در هر دو صحنه دروازه بان حریف نمایش قابل قبولی داشت.

بعد از این دو صحنه ملی پوشان کشورمان بیشتر قصد حفظ و چرخش توپ در مرکز زمین و نزدیک شدن به دروازه حرف را داشتند اما این بازیکنان گینه بودند که در دو دقیقه به دو گل رسیدند. در دقیقه 34 کیوین کنتانت شوت نه چندان محکمی را از پشت محوطه جریمه به سمت دروازه ایران زد که توپ از زیر دستان دنیل داوری عبور کرد و به تور دروازه چسبید.

در حالی که اشتباه داوری شوک بدی را به تیم ایران وارد کرده بود و هنوز بازی به روال دقایق قبل برنگشته بود، در دقیقه 36 ابراهیم ترائوره یک بار دیگر داوری و تیم ایران را غافلگیر کرد و از پشت محوطه جریمه با شوتی دقیق و محکم برای دومین بار دروازه ایران را باز کرد. در این صحنه هم دنیل داوری تنها یک نظاره گر بود و نتوانست برابر این شوت واکنشی نشان دهد.

پس از این دو گل ملی پوشان ایران سعی کردند به دروازه حریف نزدیک شوند اما ناهماهنگی آنها بیشتر از آن بود که بتوانند به گل برسند تا نیمه نخست با همان دو گل به اتمام برسد.

در نیمه دوم، کی‌روش با انجام سه تغییر ترکیب تیم ملی ایران را هجومی‌تر کرد. خسرو حیدری، مهرداد بیت آشور و علیرضا جهانبخش سه بازیکنی بودند که در نیمه دوم وارد زمین شدند. این تغییرات بعد از 10 دقیقه جواب داد و رضا قوچان نژاد در دقیقه 55 موفق شد روی پاس اشکان دژآگه و حرکت جهانبخش با یک بغل پا اولین گل ایران را به ثمر برساند.

یک دقیقه بعد تیم گینه می‌توانست با حرکت انفرادی ابراهیم ترائوره که خود را به محوطه جریمه ایران رسانده بود گل سوم تیم خود را به ثمر برساند ولی این فرصت برای گینه از دست رفت.

در این دقایق بازی سرعت قابل ملاحظه‌ای داشت و بازیکنان دو تیم مدام دروازه تیم حریف را تهدید کردند. جدی‌ترین فرصت ایران در این لحظات مربوط به علیرضا جهانبخش بود که در دقیقه 57 و 70 می‌توانست بازی را برای ایران به تساوی بکشاند ولی ضربات این بازیکن راهی به دروازه پیدا نکرد.

نکته قابل توجه نیمه دوم، تعویض دنیل داوری بود. وی اواسط این نیمه جای خود را به علیرضا حقیقی داد تا سه دروازه‌بان تیم ملی در دو مسابقه اخیر برابر کویت و گینه محک جدی بخورند.

ادامه مسابقه از سوی دو تیم، متعادل پیگیری شد و تلاش بازیکنان ایران و گینه برای تغییر نتیجه ثمری نداشت. به این ترتیب بازی با همان نتیجه 2 بر یک به سود گینه رقم خورد تا ایران اولین بازی تدارکاتی خود در راه آماده سازی برای حضور در جام جهانی را با شکست پشت سر بگذارد.

