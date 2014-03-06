به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال نیجریه بامداد پنجشنبه در دیداری دوستانه در حضور بیش از 68 هزار تماشاگر ورزشگاه جورجیا دوم شهر آتلانتا در آمریکا مقابل تیم ملی مکزیک به تساوی بدون گل دست یافت.

این بازی که رکورد بیشترین تماشاگر حاضر در ورزشگاه جورجیا دوم آتلانتا را که اکثر آنها مکزیکی بودند شکست با وجود موقعیت های فراوان گلزنی دو تیم در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

مربیان دو تیم در پایان بازی بر این عقیده بودند که تیم شان زمانی برای هماهنگی نداشته و هنوز برای حضور در رقابتهای جام جهانی نیاز به کار دارد.

تیم ملی فوتبال نیجریه در گروه F رقابتهای جام جهانی با تیم های آرژانتین، نیجریه و بوسنی همگروه است و در نخستین دیدار خود در این رقابتها به مصاف ایران خواهد رفت.