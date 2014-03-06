عباس عادلی شهیر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم درختکاری که با همکاری شهرداری منطقه شش و انجمن مردمی حامیان طبیعت برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: شهرداری منطقه شش در روز درختکاری به عنوان شهردار پایلوت مناطق اقدام به کاشت نهال می کند.

وی اضافه کرد: درسال های گذشته با همکاری دانش آموزان نهال هایی در پارک های شهرک امام، قراملک، قوناقلارباغی کاشته شده است.

شهردار منطقه شش تبریز خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردها یک نهال 10 ساله ای بالغ بر 800 میلیون ریال برای شهرداری هزینه دارد تا با آبیاری های قطره ای و تانکرهای آبیاری بتوانیم درختان را از خطر خشکی نجات دهیم.

عادلی شهیر کاشت نهال را یکی از اولویت های مهم شهرداری دانست و افزود: کاشت نهال به سفارش پیامبر اکرم و امامان یکی از اقدامات مهمی است که باید در اولویت های کاری خود قرار دهیم.

وی اظهار داشت: امروزه در شهر تبریز با کمبود فضای سبز مواجه هستیم و امیدواریم با افزایش سرانه فضای سبز به استانداردهای جهانی برسیم.