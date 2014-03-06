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۱۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۲

خاماچی:

نهادهای مردمی باید برای توسعه فضای سبز وارد عمل شوند

نهادهای مردمی باید برای توسعه فضای سبز وارد عمل شوند

تبریز- خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر اسلامی کلانشهر تبریز گفت: با ساخت واحدهای مسکونی در شهر شاهد کاهش سرانه فضای سبز هستیم و نهادهای مردمی باید برای توسعه فضای سبز وارد عمل شوند.

المیرا خاماچی پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم درختکاری که با همکاری شهرداری منطقه شش و انجمن مردمی حامیان طبیعت برگزار شد، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد فواید درختکاری اظهار داشت: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب فضای سبز حق مردم است و باید آنها از این نعمت برخوردار باشند.

وی اضافه کرد: اکنون زمان درخت کاری نمادین نیست و باید مردم و مسئولان در حوزه توسعه فضای سبز تلاش کنند.

عضو شورای شهر اسلامی کلانشهر تبریز ادامه داد: امروزه عموم مردم کمبود فضای سبز در شهر تبریز احساس کرده و با حمایت از مسئولان اقدام به کاش نهال می کنند که می تواند گامی مثبت برای توسعه فضای سبز کلانشهر تبریز باشد.

خاماچی در پایان تصریح کرد: نهادهای اجتماعی با مشارکت دادن مردم در توسعه شهری می توانند سهم بسزایی در توسعه فضای سبز داشته باشند.

کد مطلب 2250715

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