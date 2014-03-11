بانک مرکزی نرخ رسمی 26 ارز را افزایش داد

به گزارش خبرنگا رمهر، بانک مرکزی امروز نرخ دلار آمریکا را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی با 19 ریال رشد 24,967 ریال، قیمت پوند انگلیس را با 199 ریال افت 41,552 ریال و قیمت یورو را با 18 ریال کاهش 34,625 ریال تعیین کرد.

فرانک سوئیس 28,421 ریال، کرون سوئد 3,917 ریال، کرون نروژ 4,191 ریال، کرون دانمارک 4,640 ریال، روپیه هند 412 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,798 ریال، دینار کویت 88,655 ریال، یکصد روپیه پاکستان 24,716 ریال، یکصد ین ژاپن 24,186 ریال، دلار هنگ کنگ 3,218 ریال، ریال عمان 64,835 ریال، دلار کانادا 22,464 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,323 ریال، لیر ترکیه 11,252 ریال، روبل روسیه 687 ریال، ریال قطر 6,857 ریال و یکصد دینار عراق 2,144 ریال قیمت خورد.

همچنین قیمت لیر سوریه 174 ریال، دلار استرالیا 22,545 ریال، ریال سعودی 6,657 ریال، دینار بحرین 66,219 ریال، دلار سنگاپور 19,719 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,913 ریال، یکصد روپیه نپال 25,540 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,029 ریال، دینار لیبی 20,349 ریال، یوان چین 4,069 ریال، یکصد بات تایلند 77,249 ریال، رینگیت مالزی 7,617 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,450 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 13,679 ریال، افغانی افغانستان 442 ریال، منات آذربایجان 31,831 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,547 ریال، سامانی تاجیکستان 5,191 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,967 ریال است.