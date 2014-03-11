کاهش آلودگی هوا با پهپاد/ آلاینده ها منجمد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت چین با کمک شرکت صنایع هوایی چین (AVIC) طی هفته جاری موفق شده است وسایل پرنده بدون سرنشینی را در فرودگاهی در مرکز استان هوبی آزمایش کند.

این پهپاد که پارافویل نام دارد به یک چتر گلایدر مجهز شده و می تواند 700 کیلوگرم مواد شیمیایی پاک کننده دود را در شعاع 5 کیلومتری حمل کند.

این هواپیما که بالهای نرمی دارد نسبت به پهپادهای دارای بال ثابت، که برای پاکسازی دود استفاده می شوند 90 درصد کم هزینه تر است.

این پهپاد یک کاتالیست شیمیایی را که با ذرات موجود در دود واکنش نشان می دهد و آلاینده ها را منجمد می کند. سپس این آلاینده ها به زمین می بارند.

این پهپاد برای مبارزه با بحران آلودگی هوا در پکن طراحی شده است؛ آلودگی که دانشمندان آن را با تاثیرات زمستان هسته ای مشابه دانسته اند.

این پروژه به سرپرستی اداره هواشناسی چین و کارشناسان هوایی انجام شده است.

چین پیش از این هواپیما و پهپادهای دارای بال ثابت برای اسپری کردن این مواد شیمیایی بر فراز شهر استفاده می کرد.

در مقایسه با دیگر روش های پاشش کاتالیست، استفاده از پهپادها کم خطر تر و کم هزینه تر است.

حتی در صورت وجود دود غلیظ ، پهپادها می توانند در مسیر درست حرکت کنند.

هواپیمای پارافویل به چتر گلایدر تجهیز شده است و می تواند برای بذرپاشی در صنعت کشاورزی ، امداد و نجات و دیگر کارها نیز به کار گرفته شود.

این پهپاد به راحتی کنترل می شوند، نیازمند هیچ باند فرود خاصی نیستند و برای استفاده در فرودگاه ها و بنادر مناسبند.

آلودگی هوای شدید در پکن پایتخت چین، هواپیماها را زمین گیر کرده، جاده ها را بسته و تعداد گردشگران این کشور را به شدت کاهش داده است.

خطر مستقیم آلودگی هوا متوجه سلامت انسان است و سازمان بهداشت جهانی وضع آلودگی هوای پکن را هشدار دهنده توصیف کرده است.