قم در اسکیت رول بال استعدادهای بسیار خوبی دارد

محمد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: خوشبختانه پسران اسکیت باز قم در رقابت های رول بال قهرمانی کشور که به مدت سه روز به میزبانی هیئت اسکیت استان اصفهان برگزار شد، عملکرد خوبی داشتند.

وی با بیان اینکه تیم قم با ترکیبی از بهترین های این رشته راهی رقابت های قهرمانی کشور شد، اضافه کرد: با توجه به اینکه تیم تمرینات خوبی را سپری کرده بود شروع خوبی در این رقابت ها داشت و انشاالله نفرات مستعد این تیم به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

رئیس هیئت اسکیت استان قم با بیان اینکه در پایان رقابت های اسکیت رول بال قهرمانی کشور در اصفهان تعداد 24 ورزشکار به اردوی تیم ملی اسکیت رول بال ایران دعوت شدند، افزود: این در حالی است که پرونده نخستین دوره مسابقات رول بال دستجات آزاد کشور که حکم انتخابی تیم ملی را نیز داشت شامگاه بیست و سوم اسفند ماه با معرفی و دعوت از نفرات برتر به اردوی تیم ملی بسته شد.

وی ابراز داشت: بر اساس برنامه ریزی کمیته رول بال فدراسیون اسکیت کشورمان میزبانی این دوره از مسابقات بر عهده هیات اسکیت اصفهان بود و پس از برگزاری رقابت ها، 24 نفر از برترین های کشور جواز حضور در اردوی تیم ملی رول بال ایران را کسب کردند.

حسنی ادامه داد: در نخستین دوره رقابت های اسکیت رول بال 9 تیم از 6 استان کشور حضور داشتند که در پایان به تیم های اول تا سوم حکم و مدال قهرمانی اهدا شد در حالی که در پایان این بازی ها تیم های مقاومت اصفهان، کاشان و نماینده شهر ری توانستند به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کنند.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات با حضور مسئولان فدراسیون اسکیت و برخی دیگر از مسوولان ورزشی استان اصفهان برگزار شد و امیدواریم که با تلاش و کار بیشتری که در آینده انجام می دهیم در دوره های بعدی این مسابقات یکی از تیم هایی باشیم که در جمع برترین ها قرار می گیرد.

