پرورش ماهی تیلاپیا در 6 نقطه استان مرکزی انجام می شود

حسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر بهره ورتر کردن واحدهای آبزی پروری رویکرد اصلی شیلات استان در سال جدید عنوان کرد و افزود: با توجه به انجام مطالعه ارزیابی زیست محیطی پرورش این نوع ماهی در صورت موافقت سازمان محیط زیست پرورش این نوع ماهی بصورت پایلوت در 6 نقطه استان انجام می شود.

وی نیاز به آب کم، تراکم پذیری بالا، هزینه کم تولید، نیاز به تعویض کم آب، مدیریت منابع آبی مورد استفاده در بخش آبزی پروری و مقاوم بودن در برابر بیماری ها را از جمله مزایای پرورش این نوع ماهی بیان کرد و گفت: پرورش ماهی تیلاپیا سال آینده در استان در برنامه کاری شیلات قرار دارد.

مدیرشیلات و آبزیان استان خاطرنشان کرد: اراک، ساوه، محلات و زرندیه شهرستانهایی هستند که پرورش ماهی تیلاپیا در آن انجام خواهد شد.

اکبری راه اندازی 30 واحدجدید آبزی پروری با جذب 21 میلیارد تومان تسهیلات بانکی، توسعه و راه اندازی مراکز تفرجگاهی بین راهی عرضه زنده آبزیان، راه اندازی کارخانه خوراک آبزیان به ظرفیت پنج هزار تن در سال، و توسعه و راه اندازی واحدهای بسته بندی و فرآوری ماهی را از جمله برنامه های شیلات استان در سال 93 اعلام کرد.





