350 هزار دلار ماهی زینتی به خارج از کشور صادر شد

حسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این صادرات شامل 270 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی می شود که در 11 ماهه امسال از استان به کشورهای عراق، افغانستان و امارات صادر شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود این میزان صادرات تا پایان سال به 300 هزار قطعه و ارزش 400 هزار دلار برسد .

مدیر شیلات و آبزیان استان با بیان اینکه بیش از 8.5 درصد از ماهیان زینتی کشور در استان مرکزی تولید می شود، گفت: 90 درصد صادرات ماهیان زینتی کشور متعلق به استان است و استان مرکزی در صادرات ماهیان زینتی کشور سهم عمده ای دارد.

اکبری همچنین از تولید 11 میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی سالجاری در استان خبر داد.

اکبری تعداد واحدهای تولیدی ماهیان زینتی در استان را 38 واحد اعلام کرد و گفت: شهرستان محلات و اراک مهمترین مراکز تولید ماهی زینتی در استان است.

وی افزود: استان مرکزی با تولید 70 گونه ماهی زینتی از نظر تنوع رتبه اول و از نظر تولید رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده است.

