قلعه ای تاریخی در دل روستایی سرسبز/ ذخیره گاه درختان کمیاب بروجرد میزبان گردشگران بود

به گزارش خبرنگار مهر، روستای آق بلاغ در 24 کیلومتری بروجرد در مسیر جاده اراک واقع شده است. قلعه تاریخی آق بلاغ یا قلعه پرویز خان در این روستا با مساحت دو هزار متر مربع مربوط به دوره قاجار بر روی تپه ای باستانی در منطقه گردشگری آق بلاغ با مساحت 422 کیلومتر قرارگرفته است. این قلعه متعلق به پرویزخان پدر دکتر پورپرویز در بروجرد بوده و مربوط به دوره قاجار است.

بنابراین گزارش، قلعه تاریخی آق بلاغ یک مجموعه مسکونی متعلق به مالکین محلی(دکتر پورپرویز) بوده که بیشتر در فصول برداشت محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفته است و در حال حاضر خالی از سکنه است.

رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با قلعه تاریخی آق بلاغ می گوید: قلعه تاریخی آق بلاغ واقع در روستای آق بلاغ از جمله قلعه های تاریخی بروجرد است که طی سالهای گذشته مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است.

حجت اله یارمحمدی می افزاید: مرمت این قلعه در سه فصل متوالی انجام شده که حدود 90 ميليون تومان هزينه در بر داشته است و در سال جاري نيز 30 ميليون تومان برای ادامه مرمت به اين بنا اختصاص داده شده است.

وی ادامه می دهد: با تشخیص وضعیت اضطراری و نیاز به مرمت مجدد پیگیری های لازم برای تخصیص اعتبار برای مرمت قلعه آق بلاغ انجام شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی می گوید: این قلعه هر ساله در ایام نوروز میزبان گردشگران زیادی از اقصی نقاط کشور است.

یارمحمدی یادآور شد: این قلعه تاریخی از جمله بناهای تاریخی بروجرد است که در سال 1380 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 26 امامزاده و مقبره علمای بروجردی در سامانه ملی به ثبت رسیده است، می افزاید: در شهرستان بروجرد حدود 400 اثر شامل بناها، خانه ها، قلعه های تاریخی،مساجد وامامزادگان شناسایی شده‌ که از این تعداد 165 اثر به ثبت ملی رسیده اند.

یارمحمدی تصریح می کند: با مرمت بناها و قلعه های تاریخی می توان در راستای جذب گردشگران در ایام نوروز و تعطیلات اقدام و از تخریب این سرمایه های ملی جلوگیری کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد نیز در این رابطه در گفتگو با مهر می گوید: قلعه تاریخی آق بلاغ از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار است که توانسته هر ساله میزبان گردشگران زیادی باشد.

داریوش عباسی می گوید: به لحاظ وجود آب و هوای مطبوع روستای آق بلاغ و زیبایی منحصر به فرد این منطقه هر ساله این روستا میزبان گردشگران زیادی است و همچنین به عنوان ذخیره گاه درختان کم یاب معرفی شده است.

وی می افزاید: این ذخیره گاه دارای مساحت 50 هزار هکتار بوده و درختانی چون گنجشک سیاه، گلابی وحشی، چنار و...در آن وجود دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد با بیان اینکه تنها ذخیره گاه درختان کم یاب در منطقه آق بلاغ این شهرستان وجود دارد ادامه می دهد: در صورت تخصیص اعتبار می توانیم این ذخیره گاه را توسعه داده و در جهت توسعه پایدار و جذب گردشگر گامهای بیشتری برداریم.