جاذبه های درون شهری بروجرد میزبان مسافران نوروزی/ حضور گردشگران در مجموعه باغ فدک

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بروجرد در شمالی ترین قسمت دشت سیلاخور استقرار یافته است. این دشت به جهت موقعیت آب و خاک مناسب و حاصلخیز از مراکز تمدنی مهم در گذشته محسوب می شده که وجود تپه های باستانی با قدمت هفت تا هشت هزارساله و مربوط به دوره های مختلف تاریخی دلیل این مدعاست.

وجود بافت قدیم شهری با مساحتی قریب 280 هکتار و بناهای با اهمیتی چون مسجد جامع در قسمت مرکزی شهر با سابقه ای افزون بر هزار سال دلیلی بر موقعیت و اهمیت جایگاه شهری بروجرد است.

مجموعه بافت قدیمی شهر تعداد قابل ملاحظه ای از ابنیه ارزشمند همچون مساجد، امام زاده ها، خانه های قدیمی، حمام ها، مجموعه بازار، آب انبار و ... را در خود جای داده است.

دریاچه فدک، بزرگترین دریاچه مصنوعی غرب کشور

اگر بخواهیم به جاذبه های درون شهری بروجرد اشاره کنیم علاوه بر آثار تاریخی، بافت مرکزی شهر، خانه های تاریخی و ... باید به مکانهای تفریحی چون دریاچه فدک، تپه چغا و بوستانهای زیبای این شهر اشاره کرد.

دریاچه فدک را به نوعی می توان بزرگترین دریاچه مصنوعی غرب کشور نامید و "تپه چغا" نیز یکی از تفرجگاههای بروجرد است که این مکان به خوبی از ورودی‌های شهر دیده می‌شود.

این مکان نیز که در شمال بروجرد قرار دارد مشرف به تمامی شهر بروجرد بوده و اغلب مسافران و گردشگران از این نقطه تمامی زیبایی و قابلیتهای این شهر را می‌توانند مشاهده کنند.

طی سالهای گذشته این مکان به تفرجگاهی دلنشین برای مسافران تبدیل شده و افراد از نشستن در کنار دریاچه مصنوعی و آلاچیق‌های این مکان لذت می برند.

در این مکان نیز تندیسهای زیبایی از حیات وحش و شخصیتهای اسطوره‌ای مانند "آرش کمانگیر" و انواع وسایل بازی وجود دارد که دیدن هر یک از آنها و استفاده از آن برای مسافران لذت بخش خواهد بود.

باغ فدک بروجرد در انتظار گردشگران

باغ فدک یکی دیگر از تفرجگاه های بروجرد است که طی چند سال اخیر شهرت زیادی بین مسافران داشته است. وجود سه دریاچه بزرگ در این باغ و قایقرانی دراین مکان برای خانواده‌های مسافر به ویژه جوانان بسیار دل انگیز است.

در این مکان نیز پیست دوچرخه سواری، اتومبیلرانی کودکان، جاده سلامت و آلاچیق های برای استقرار مسافران وجود دارد.در بخشی از این پارک باغ پرندگان نیز وجود دارد که درآن نزدیک به 100 گونه جانوری نادر نگهداری می شود.

بازدید از باغ پرندگان بروجرد

انواع قرقاول، طوطی، فنج، قناری، کبک، مرغ و خروس، طاووس، مرغ مینا، پرندگان شکاری و پرندگان آبزی است. همچنین بلبل خرمایی، یاکریم معمولی و چینی(الماسی)، بوقلمون، شتر مرغ آفریقایی در این پارک وجود دارد.

در این باغ علاوه بر پرندگان مختلف جانورانی مانند میمون، سنجاب، خرگوش، آهو و اسب نگهداری می شود.

‌ا‌غ‍ل‍ب‌ ‌ای‍ن‌ ج‍‍ان‍ور‌ان‌ ‌از ک‍ش‍ور‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ب‍‍ا ‌آب‌ و ‌ه‍و‌ا‌ی‌ مختلف مانند بلژیک، هندوستان، سنگال، لهستان، اندونزی و آمریکا خریداری شده است.

پارک پرندگان شهرستان بروجرد به عنوان اولین پارک پرندگان لرستان با الگو گرفتن از پارک‌های پرندگان کشور از جمله پارک پرندگان شهر اصفهان اجرایی شد که امروز به یکی از پربازدیدترین پارک های پرندگان غرب کشور تبدیل شده است.