ادعاهای اروپا در خصوص ایران به دلیل عداوت با اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یحیی جعفری پیش از ظهر امروز در نخستین جلسه شورای اداری استان کرمان در سال جدید به صدور قطعنامه اتحادیه اروپا اشاره کرد و اذعان داشت: در این قطعنامه اروپایی حرف های گزاف و بیهوده ای در خصوص ایران اسلامی مطرح کرده‌است که همه اینها به دلیل کینه و عدوات آنها با اسلام است.

وی خواستار برخورد قاطع مجلس، دولت و قوه قضائیه در این خصوص شد و اذعان داشت: اروپا حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارد.

آیت‌الله جعفری با اشاره فرموده رهبر معظم انقلاب، انرژی هسته‌ای را بهانه‌ای برای دشمنی با نظام دانست و یادآور شد: توطئه‌ها و دشمنی‌ها از زمان انقلاب بوده و اکنون نیز ادامه خواهد داشت و ما همواره باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم که بیگانگان در امور داخلی ما مداخله کنند.

چاره‌اساسی برای رفع مشکل تفاوت قیمت‌ها اندیشیده شود

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع در ادرات اذعان داشت: باید کارمندان و مسئولین با روی گشاده با ارباب رجوع برخورد کرده و پاسخگوی آنها باشند.

وی بر لزوم رفع مشکلات مردم تاکید کرد و افزود: مسئولان باید چاره اساسی برای حل مشکل تفاوت قیمت‌ها اندیشیده و این مشکل را برطرف کنند.

امام جمعه کرمان بر لزوم قانون مداری همگان تاکید کرد و گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می تواند در کاهش آمار تصادفات نقش اساسی داشته باشد.

وی یادآور شد: طی ایام نوروز امسال شاهد کاهش تصادفات در جاده‌ها و در نتیجه کاهش تلفات انسانی بودیم و باید سعی شود که این سیر نزولی شتاب بیشتری بگیرد چرا که با وجود کاهش آمار باز هم چند صد نفر جان خود را در جاده‌ها از دست دادند.

آیت الله جعفری در ادامه عقل و درایت را از ارزنده ترین و ارزشمندترین نعمات خداوند برشمرد و افزود: چنانچه فردی بر اساس عقل، منطق و درایت عمل کند موفق تر خواهد بود و ریشه همه جنایات و مشکلات در بی خردی است.