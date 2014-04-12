به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صفا که این طرح پژوهش تصویری را تهیه می کند، پیرامون این پروژه اظهار کرد: لیلیت تریان بانوی 83 ساله ارمنی مجسمه ساز و نقاش شهیر ایرانی نخستین ‌بار هنر مدرن مجسمه ‌سازی را به صورت آکادمیک وارد مراکز آموزشی ایران کرد. وی از مؤسسین دپارتمان مجسمه ‌سازی دانشکده هنرهای تزئینی بوده و شاگردان زیادی را نیز تربیت کرده است.

وی تصریح کرد: در تحقیقات اولیه برای ساخت فیلم مستندی با موضوع هنرهای تجسمی مدرن ایران با شخصیت خانم تریان آشنا شدم و در طرح پژوهش تصویری خود با جمع‌ آوری اطلاعات از طریق فصل‌نامه ‌های تخصصی مجسمه‌سازی و گفتگو با همکاران و شاگردان استاد به زندگی و آثار وی نگاهی داشته‌ ام.

صفا درباره تصویربرداری این طرح گفت: تصویربرداری کار طی مدت زمان یک سال انجام شده و در حال حاضر این پروژه در مرحله تدوین و صداگذاری است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش آثار مستند بیان کرد: بنای هر فیلم مستند خوب برپایه تحقیق و پژوهش دقیق استوار است که عبور ساده انگارانه مستندساز از این مرحله، یعنی محکم نبودن حرف فیلم و نزدیک نبودن به واقعیت و حقیقتی که فیلمساز در پی بیان آن است و امیدوارم در عصر دیجیتال که فیلمسازی مستند را آسانتر از گذشته کرده است، این امر موجب مغفول ماندن بحث پژوهش در پروسه فیلمسازی نشود.

از جمله عوامل این پروژه می توان به طراح و تصویربردار محمدصفا، دستیار: روناک رنجی، عکاس: عبدالله صفا، تدوین: حمید فنایی و صداگذار علی رضا نکولعل اشاره کرد.