به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر چهارشنبه در دیدار سرپرست و مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، با بیان اینکه اسلام میخواهد پول در دسترس مردم قرار گیرد، اظهار داشت: هنوز بانکهای ما اسلامی نشدهاند، ربا و اخذ دیرکرد حرام است و همچنین دادن سود به پول مردم حرام است و این تجارت، نامشروع است زیرا در اسلام تجارت پول باید در برابر کالا و یا کار باشد.
بانکهای کشور اسلامی نیستند
وی با بیان اینکه اسلام میخواهد پول در دسترس مردم قرار گیرد، ابراز کرد: هنوز بانکهای ما اسلامی نشدهاند، ربا و اخذ دیرکرد حرام است و همچنین دادن سود به پول مردم حرام است و این تجارت، نامشروع است زیرا در اسلام تجارت پول باید در برابر کالا و یا کار باشد.
استاد برجسته حوزه با بیان اینکه کار بانکها بسیار موثر است، تصریح کرد: ملت ایران باید فکری به حال وضعیت بانکها بکنند و این عزم عمومی میطلبد.
وی عنوان کرد: پول باید در مسیر کشاورزی، اشتغال و صنعت هزینه شود و در این صورت اشتغال ایجاد شده و فقر از بین میرود.
آیت الله نوری همدانی یادآور شد: در اروپا قوانین و حکومت به نفع سرمایه داران است و این موجب شده که یک درصد نیازمند همواره محتاجتر شده و یک درصد سرمایه دار پول دارتر.
وی با بیان اینکه کار بانکها بسیار مهم است عنوان کرد: خداوند کسانی که طلا و نقره خود را انباشته میکنند در آخرت به عذاب بسیار سختی دچار میشوند، اسلام با نگه داشتن پول مخالف است و میخواهد در جامعه گردش داشته باشد تا تولید، عمران و آبادانی حاصل شود.
این مفسر قرآن کریم با انتقاد از اینکه رقابتی در میان بانک برای دادن سود به پولهای مردم ایجاد شده است تصریح کرد: شخص پولداری در دیدار با ما بیان کرد که اگر بانکها سود ندهند سرمایه خود فقر را از بین میبرد.
وی ادامه داد: برخی افراد در کار تولید بسیار مهارت دارند و میگویند که اگر بانک سود به پول ما ندهد ما سرمایه خود را در کار تولید قرار میدهیم و فقر از بین میرود.
قیمت بالای اجناس به تحریم مربوط نیست
آیت الله نوری همدانی با انتقاد از اینکه چرا در قیمت گذاریهای کالا نظارت و اشراف وجود ندارد، افزود: در اروپا کارشناسان بر اجناس قیمت گذاری میکنند و قیمت اجناس در همه جا یکسان است اما در کشور ما بر قیمتها نظارت و کنترل وجود ندارد و قیمتها دل بخواهی شده و این به تحریم مربوط نمیشود.
فرهنگ ما هنوز اسلامی نشده است
این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه باید کاری کرد که اقتصاد کشور پیشرفت کند، افزود: فرهنگ عمومی کشور مشکلات زیادی دارد و عفاف و حجاب رعایت نمیشود و فرهنگ ما هنوز اسلامی نیست و باید کاری کرد.
آمار بالای بیسوادی و خط زیر فقر در کشور نگران کننده است
آیت الله نوری همدانی بیان داشت: عزم عمومی ملت در برابر دشمنان لازم است و آمار بالای افراد بیسواد و زیر خط فقر در کشور نگران کننده است.
وی با بیان اینکه ما باید از اسلام خود نگهداری کنیم، عنوان کرد: مردم باید در برابر خلاف گوییها و کاستیها هوشیار و بیدار باشند.
استاد برجسته حوزه افزود: کار کمیته امداد بسیار مقدس و مهم است و خداوند به شما توفیق خدمت رسانی به محرومان و ضعیفان داده است و هرکس نمیتواند در این مسیر قدم بردارد.
وی عنوان کرد: پیامبر اکرم(ص) میفرمایند بالاتر از دو خصلت ایمان به خدای متعال و ارزشها و برطرف کردن نیاز مردم وجو ندارد.
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